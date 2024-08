Por las mujeres de Afganistán

Eva García y Micaela Domínguez son Activistas de Amnistía Internacional Asturias

Imagínese que vive en un país donde, si usted es mujer, no puede salir de casa ni caminar sola por la calle; y si es hombre, tiene que acompañar a las mujeres de su familia a cualquier recado y estará obligado a trabajar el doble porque a ellas no les está permitido. Si es mujer y se pone enferma no puede atenderla cualquier médico; solamente alguna de las escasísimas médicas o enfermeras que seguramente estará saturada de trabajo. Porque hace ya tres años que no hay mujeres universitarias en su país, por lo tanto no hay nuevas graduadas en Medicina. Jóvenes y mayores están recluidas en casa, borradas de su sociedad en su propio país. Esto no es una distopía sino una realidad. Ese país existe.

Desde agosto de 2021, las mujeres afganas se juegan la vida para hacer frente a los abusos de los talibanes y al régimen opresor en el que están actualmente atrapadas. Una ideología, la talibán, que hunde sus raíces en la misoginia que se radicaliza e institucionaliza en un proyecto de gobernanza que los talibanes afirman que responde a la implantación de la Sharia (ley islámica). Pero ninguna costumbre, tradición, cultura o religión puede justificar violaciones de derechos humanos, discriminación o violencia, y jamás pueden utilizarse para legitimar la exclusión.

Este sistema institucionalizado de opresión de género se centra en la denegación de cinco derechos fundamentales: a la educación, al empleo, a la libertad de circulación, a la salud y al acceso a la justicia. Vivir bajo estas circunstancias es intrínsecamente deshumanizante, y conlleva una serie de estragos físicos y psicológicos que hacen que muchas mujeres y niñas afganas tengan pensamientos y actos suicidas.

Todo ello ha vuelto a poner sobre la mesa el término apartheid de género, que se articuló por primera vez bajo el régimen talibán en la década de 1990, impulsado por defensoras afganas de los derechos humanos y entidades y personas aliadas feministas. El apartheid de género se entendería como "actos inhumanos cometidos en el contexto de un régimen institucionalizado de opresión y dominación sistemáticas de un grupo de género sobre cualquier otro grupo o grupos de género y cometidos con la intención de mantener dicho régimen". El apartheid, ya sea basado en la raza, en el género o en cualquier otra característica, pone de relieve la naturaleza institucionalizada y sistemática de la opresión, distinguiéndose de todos los demás crímenes internacionales en dos aspectos. En primer lugar, se comete en el contexto de un régimen institucionalizado de opresión y dominación sistemática. En segundo lugar, el delito tiene la intención específica y única de mantener ese régimen, una intención que puede extenderse más allá de las personas que establecieron el apartheid.

Las víctimas de este crimen son todas aquellas personas sometidas a un trato inhumano, bien por su condición de oprimidas o debido a su resistencia a un régimen institucionalizado de opresión y dominación sistemática. Porque en Afganistán, entre las víctimas de actos inhumanos no sólo hay mujeres, niñas y personas LGBTQIA+, sino también los hombres y niños que ofrecen una resistencia activa y cómplice a vigilar la conducta de "sus" mujeres y niñas, o que simplemente no lo hacen.

Ayer como hoy, la historia tristemente se repite, y nuevamente mujeres afganas lideran una creciente campaña internacional a favor del reconocimiento del término apartheid de género en el derecho internacional, campaña a la que Amnistía Internacional se ha unido recientemente. La subyugación institucionalizada de las mujeres y niñas afganas, codificada en el sistema de discriminación, segregación, desprecio de la dignidad y exclusión por razón del género establecido por los talibanes, ha tenido como consecuencia el rápido desgaste de la autonomía y la capacidad de acción de las mujeres y niñas, y su supresión de la vida pública, política, social y cultural de Afganistán. El concepto apartheid de género aún no está específicamente codificado como crimen de lesa humanidad, pero designa con extrema precisión la opresión institucionalizada que caracteriza la modalidad de gobernanza talibán.

La documentación de la opresión de género institucionalizada, y de los abusos y crímenes perpetrados, requiere investigación y un análisis orientado a la rendición de cuentas. No olvidemos que la impunidad crea riesgos. En palabras de Sara Mekki, hija del defensor de los derechos humanos torturado en Sudán del Sur, Dr. Amin Mekki, "la impunidad es como una enfermedad que sólo permite a los autores cometer más crímenes y violaciones de derechos humanos sin afrontar ninguna consecuencia, dejando a las víctimas más vulnerables y más destrozadas. La única forma de garantizar la justicia es que la comunidad internacional se esfuerce por acabar con la impunidad, especialmente hoy en día, cuando el derecho internacional no se respeta y se cuestiona a diario."

La falta de una respuesta internacional concertada a la opresión de género institucionalizada por los talibanes corre el riesgo de envalentonarlos en su ataque contra las mujeres y niñas afganas, siendo sus daños transgeneracionales. Esta impunidad actual podría percibirse como tolerancia hacia la dominación y el abuso de mujeres y niñas. La situación en Afganistán coincide con una época de retrocesos mundiales en el reconocimiento y la efectividad de los derechos y libertades de las mujeres y las niñas. La opresión de género de los talibanes hace urgente la necesidad de abordar las desigualdades estructurales y los prejuicios que sustentan la violencia cotidiana y la discriminación contra las mujeres, las niñas y frente a comunidades marginadas en todo el mundo, y que violan la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y otros instrumentos de derechos humanos.

Las muchas emergencias de derechos humanos mundiales, desde Gaza hasta la República Democrática del Congo, no justificarán dejar en el olvido a las mujeres y las niñas afganas. Levantemos la voz por y con ellas. Es el momento de reclamar que el apartheid de género sea declarado crimen de lesa humanidad. Que la comunidad internacional se movilice para que la mitad de la población afgana recupere sus derechos. Esto le incluye a usted, lectora o lector, para evitar que lo que les sucede a ellas siga degradando a toda la humanidad.

