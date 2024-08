En munchos aspeutos somos mui superiores a los nuestros antepasaos, pero no que ye na cualidá humana somos talos cualos los vemos en Grecia y Roma (y de los de les cueves nun sabemos nada, pero...).

En tou casu, no que nun somos un gotu meyores ye na escritura. Dellos exemplos, y el que pueda que los supere.

L’amanecerín, de la mano d’Homero: "Apenas el alba con sus rosados dedos mostróse en el cielo…". O: "Cuando la aurora, de azafranado velo, se levantaba de la corriente del océano para llevar la luz a los dioses y los hombres".

Y, equí, la mano d’Horacio: "Pallida mors aequo pulsat pede pauperum tabernas regumque turres" ("La esblanquiñada muerte acute col mesmu pie les casuques de los probes y de los ricos les torres"). Y agora llean simplemente, atiendan pal ritmu y pal xuegu de consonantes y vocales.

Escuchen a Virxiliu na "Eneida": [Camín del infiernu, la Sibila y Eneas] "Ibant oscuri sola sub nocte per umbram" ("Diben escuros so la sóleda nueche, al traviés de la escuridá"). Reparen nes hipálaxes: la escuridá de la nueche pa los que se mueven, la so soledá, pa la nueche. Y, por favor, agora llean únicamente’l testu llatinu, escuchen la so eufonía.

Un saltu. Sieglu XIII. Berceo. "Tenién sendas palombas en sus manos alzadas, / más blancas que las nieves que no son coceadas". ¿Ye posible una metáfora más visual qu’esa del segundu versu?

Los romances, esos testos qu’aporten a nós vivos hasta va poco. La descripción que de sí fae la "dama" que solicita al renuente y rústicu pastor: "Las teticas, agudicas, / que el brial quieren romper, / pues lo que tengo encubierto / maravilla es de lo ver". Y, ensin embargu, él...

La soledá del prisioneru, más soledá entá porque ye mayu, y toos van canciar al amor "si no yo, triste cuitado, / que vivo en esta prisión, / que ni sé cuándo es de día / ni cuándo las noches son / si no por una avecilla / que me cantaba al albor. / Matómela un ballestero, / déle Dios mal galardón".

De los miles de "ramos" que podemos esbillar na "Celestina", esti: "Pármeno. –Madre, pues tres veces dicen que es bueno y honesto [beber vinu] todos los que escribieron". Y ella, sabiamente: "Celestina. –Hijo, estará corrupta la letra, por ‘trece’, ‘tres’".

Y agora Garcilaso. Perdifícil la escueya. Esta: frente a la ropa de l’amada ida, píde-y que lu lleve a él tamién, si non va sospechar que solo lu punxo delantre aquel bien pa, agora: "verme morir entre memorias tristes". ¡Esa aliteración: eses "es", eses "oes", eses "erres", eses "emes"!

Los nuestros. Del primeru: "Cuando examen les abeyes / y posen de flor en flor". ¿Hai forma más guapa y realista de señalar l’entamu la primavera?

Más difícil ye escoyer, d’ente munchos, un argayu de creatividá de los de Benavides. Esti, de "El caballu", les so cualidaes: "Non hai cai que non esñice, / nin campera que non salle, / nin portiella que non brinque, / trabancu que non algame, / sucu que non apechugue, / fondigón que non reblague. / Si les ixargues-y aguíen, / parez que devana l’aire / en un veloz fenetible / duviellu cuadrupedante".

Nun fae falta ser relixosu pa sentir la emotividá d’estos versos de Lope: "¿Qué tengo yo, que mi amistad procuras? / ¿Qué interés se te sigue, Jesús mío, / que a mi puerta, cubierto de rocío, / pasas las noches del invierno oscuras?". Y pa ver la tresmutación d’una pura emoción nuna realidá material, la dureza de la cuala –"invierno, rocío, noches, oscuridad"– sorraya l’amor del qu’espera fuera.

Por ciertu, la procrastinación "‘mañana le abriremos’, respondía, para lo mismo responder mañana", cola que pieslla’l poema ye figura que-y presta a Lope y de la que saca un notable xuegu creativu. Asina, a Juana, que lu trata peor de lo que lu trataría’l pirata Barbarroxa: "¡Tanto mañana y nunca ser mañana!". Y versos más allá: "Siempre mañana y nunca mañanamos".

Quevedo apiértanos col so puñu la emoción cuando anda al rodiu la fugacidá de les coses y la muerte. Una d’elles: "Ya no es ayer, mañana no ha llegado, / hoy pasa y es, y fue, con movimiento / que a la muerte me lleva despeñado. / Azadas son la hora y el momento, / que a jornal de mi pena y mi cuidado, / cavan en mi vivir mi monumento".

Y pa camudar de tonu, tornemos agora al Lope de la vida cenciella y ensin ambiciones: "A mis soledades voy, / de mis soledades vengo; / porque para andar conmigo / me bastan mis pensamientos".

De momentu. Habrá más.

Suscríbete para seguir leyendo