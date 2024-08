La hora de la verdad

La izquierda asturiana sin dejar de entenderlo todo no entiende nada. Lo primero que se le escapa es su propia razón de ser basada en el igualitarismo. Barbón dijo que no apoyaría nada en contra de los intereses de Asturias y, sin embargo, se ha sumado aparentemente feliz a la investidura de Illa en Cataluña, que con el acuerdo alcanzado con ERC supone precisamente todo lo contrario. Se encuentra ante un gran dilema que consiste en servir a los intereses de la región que preside o a los del partido que le emplea. Naturalmente, aunque me gustaría equivocarme, pienso que elegirá al empleador. Adriana Lastra lo tiene más fácil siendo delegada del Gobierno. Ahora bien, Barbón va a tener que explicarse mucho respecto a la dualidad que le atenaza para convencer a los asturianos que está con ellos en este terrible desafío que destruye la cooperación interterritorial y el estado del bienestar.

Si Asturias es una de las comunidades autónomas que más se benefician de esa solidaridad territorial, el presidente del Principado tendría que convertirse en un paladín en la defensa de los intereses locales en contra del acuerdo entre PSOE y ERC que ha facilitado la investidura de Salvador Illa en Cataluña. Pero no va a poder serlo debido al propio interés personal y político que lo sitúan más cerca de Moncloa que de cualquier otro lugar. Si mañana mismo los hechos evolucionasen de manara distinta a lo que sospecho, yo mismo sería el primero en reconocer que me he equivocado y que Barbón es un presidente autonómico hecho a la medida de quienes lo han elegido en las urnas.

Ha llegado el momento de la verdad en que no se puede estar en misa y a la vez repicando las campanas. Los asturianos deben estar atentos más que nunca a los movimientos de sus líderes políticos para saber los que de verdad les representan con el coraje debido frente a las amenazas que ha desatado Pedro Sánchez.

