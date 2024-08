Acude este término a mi mente a partir de los profundos desacuerdos en toda Europa sobre las consecuencias de la emigración. La disonancia se define como la discrepancia, falta de conformidad o proporción que, de forma natural, debe tener algo. En el ámbito musical, puede acotarse como un sonido desagradable o un acorde no consonante. Como sinónimo, podemos compararlo a todo lo que nos parece extraño o fuera de razón. Ya ven que, en el momento actual, compartimos probablemente más tiempo en disonancia que en armonía, sea donde sea el campo en el que apliquen este concepto. Existen discrepancias políticas, en muchas ocasiones extremas, diferencias económicas importantes ("La desigualdad en España"; León B, Carbonell J y Soria J, Eds; Lengua de Trapo y Círculo de Bellas Artes, Madrid, 2024") y disparidades que, a primera vista, parecen insalvables. No obstante, sabemos que es mucho más lo que nos une que lo que nos separa y superior lo que nos iguala que lo que nos diferencia. Las leyes de la naturaleza se empeñan en hacernos parecidos y el Génesis, 3:19 nos recuerda que "Polvo eres y al polvo volverás". La concordancia, que acaba siendo una aproximación estadística (agreement analysis), distribuye nuestras diferencias alrededor de la media y nos aporta una valoración ponderada de cualquier variable, que puede resultar de gran utilidad para orientarnos en este mundo en el que nos movemos. En resumen, las disonancias son "normales" y se caracterizan por no ser muy agradables.

Nada más difícil que definir la normalidad. Existen numerosas acepciones del término que complican tener una idea clara de este concepto: Algo que se encuentra en su estado natural, lo más habitual u ordinario, que sirve de norma o regla, que se ajusta a ciertas condiciones fijadas previamente, o en sus aplicaciones estadística (distribución Gaussiana) o geométrica (línea perpendicular al plano en su punto de contacto). Sin contar la más común y la menos cierta, que sería aquello que juzgamos más cercano a nuestra propia manera de pensar o actuar.

Vivimos en un mundo de profundas disonancias, alguna de las cuales parecen imposibles de resolver. En mi opinión, la más importante es que la magnitud de los problemas que nos rodean va en aumento de forma exponencial, al mismo tiempo que la capacidad de la humanidad para resolverlos disminuye, también en una forma acelerada. Como si se tratara de copiar la expansión del universo, las posibilidades de remediar la más insignificante de las anomalías se reducen a la misma velocidad pero en sentido contrario.

No obstante, las disonancias no son necesariamente destructivas. La evolución contempla una progresión continua de pequeñas modificaciones, que coindicen en el tiempo con saltos cualitativos que suponen giros enormes en la forma de ver un problema. Vean sino el paso de lo analógico a lo digital, la traducción inmediata de lo científico a lo técnico, o lo que representará en un futuro la inteligencia artificial. Otro buen ejemplo de todo ello fue la aportación de la música dodecafónica, después de siglos de un mismo sistema tonal. Observen que en este caso las disonancias se producen por una pérdida del valor de las diferencias, en favor de la igualdad de las doce notas de la escala cromática. Se trata de un concepto que obliga a otro tipo de reflexión.

Este sistema musical fue introducido por el compositor austríaco Josef Matthias Hauer (1883-1959), pero se considera al vienés Arnold Schoenberg (1874-1951) el verdadero impulsor de este método de construcción artística. La biografía de este músico de ascendencia judía es muy interesante y un claro ejemplo premonitorio de lo que representó el nazismo en Europa y de su personal y total oposición. Debido a su patología asmática, siguió los consejos de uno de sus discípulos, el catalán Robert Gerhard (1896-1970), y en el año 1931 se instaló con su familia en Barcelona, lugar donde nació una de sus hijas, a la que llamaron Núria, y que se casó con el músico italiano Luigi Nono (1924-1990). Durante su estancia en la ciudad, tuvo ocasión de dirigir un concierto en el Palau de la Música Catalana, el día 3 de abril de 1932. Su composición, "Un superviviente de Varsovia", estrenada en Albuquerque (Nuevo México, EE UU) el día 4 de noviembre de 1948, por la Orquesta Sinfónica de esta localidad, fue la primera obra dedicada a recordar el Holocausto, una vez finalizada la contienda mundial. La pieza, de siete minutos de duración, se considera un buen ejemplo de la novedad dodecafónica en la música del siglo XX y, después de ser repetida íntegramente, mereció un aplauso atronador del público asistente. Se trata de una obra muy poco interpretada.

Disonancias dodecafónicas que revolucionaron la composición musical y abrieron un rayo de luz sobre el gran edificio de la creación artística sonora. Novedades que resultan estruendosas en ocasiones, como las tormentas insospechadas, pero que inician nuevos caminos a la creación. O en todo caso a la concordia, ya que la discrepancia es la mejor forma de seguir avanzando en libertad.

Suscríbete para seguir leyendo