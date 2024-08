La quinta gama no es para menús veraniegos

Los calores veraniegos nos suelen llevar a comidas sencillas, pasajeras, ligeras. Aparentemente más digestivas. Quizá menos elaboradas o más fáciles de hacer. También el hecho de estar mayoritariamente de vacaciones nos aleja un poco de los fogones. ¿Qué comemos en verano? ¿Comemos bien tras el baño playero?

Una larga cola salía de la cocina de un obrador chino. Numerosos jóvenes estaban mirando su smartphone sentados en el sillín de sus scooters, alineados en torno a un portón aparentemente no llamativo. Eran dos visiones que contemplábamos con frecuencia sin darnos cuenta de que eran las novedades de la cocina actual. La de quinta gama. En algunos barrios de las grandes ciudades españolas hubo y hay protestas contra la proliferación de fogones "clandestinos" o no inscritos como tales en el registro municipal. Protestas en el mismo sentido que las manifestaciones contra los pisos turísticos sin licencia para ejercer. Son señales de una nueva concepción de la cocina. Aunque no siempre son cocinas clandestinas ya que las hay completamente legales y con cocineros de categoría con michelines o repsoles. Grandes chefs las tienen, la practican fuera de su edificio principal y muchos restaurantes se acogen al nuevo sistema.

Nos estamos acostumbrando a que nos sirvan sin esperar y muchos de los platos solamente son servidos correctamente con el nuevo sistema, ya que no es posible presentar al momento algunos guisos complicados y lentos. Es el triunfo de la quinta gama. Difícil de encontrar en los menús veraniegos, a pie de playa.

Para que un plato sea considerado de quinta gama ha de haber seguido una preparación tradicional con un proceso y técnica como la pasteurización y esterilización a baja temperatura para conservar sabores, nutrientes y propiedades organolépticas. Es decir, los que han sido cocinados, envasados y listos para consumir y aunque el concepto parece similar no se deben confundir con los precocinados pues ni es el mismo proceso de elaboración ni su resultado final.

Estos alimentos de quinta gama no suelen servirse en todos los restaurantes, principalmente en los veraniegos de menú sencillo, con tendencia a una elaboración de escasa complejidad. Los de quinta gama tienen normalmente otro precio, distinta calidad y más compleja elaboración. Para llegar a ella han de pasar por las intermedias. A la primera gama pertenecen los frescos, los que no han sido sometidos a ningún tratamiento de conservación y mantienen todas sus propiedades originales, sus nutrientes. Son las frutas y hortalizas, la carne y el pescado, los cereales crudos. De segunda gama son las conservas y semiconservas, sometidos a un proceso térmico y un posterior envasado al vacío (latas, frascos de vidrio). Tienen una larga vida útil. Los congelados son la tercera gama. Alimentos que hayan seguido estrictamente la cadena de frío o la de conservación. La cuarta son los envasados en recipientes al vacío (sin ningún proceso de cocción), las bolsas de ensalada o verduras peladas y cortadas. En fin, hasta aquí pueden llegar los menús veraniegos. La quinta gama ya es menos veraniega.

Se distingue por su calidad, no usa conservantes ni aditivos y se elabora con tratamiento térmico basado en alta tecnología culinaria. Lasañas, croquetas, rollitos primavera, briskets de Black, rollos de bonito… La larga cola que salía de la cocina de un obrador chino era para comprar productos elaborados que son complejos para cocinar y no se preparan al momento. Los jóvenes que estaban mirando su smartphone sentados en el sillín de su scooter esperaban una llamada para llevar comida preparada a algunos domicilios. Ahora son también jóvenes que trasladan alimentos de quinta gama a muchos restaurantes de varios tenedores. Pero no son para menús veraniegos.

