Contrabando peligroso

El aparente interés de "La Transición según los espías", de Jorge Urdánoz Ganuza (Akal, 2024), estriba en la publicación y análisis de un conjunto de "cables" del embajador USA en España al Departamento de Estado, durante la Transición, desclasificados a los 40 años. Pero, aunque no carezca de interés, esa parte del ensayo solo ratifica la importancia en el periodo del "factor exterior", algo que algunos hemos venido predicando desde hace casi 30 años ("Las fuerzas del cambio", 1996). Si el libro de Urdánoz debe merecer la atención de cualquier lector es por el contrabando que, retomando una tesis anterior del autor, pone a circular como quien no quiere la cosa bajo ese contenido aparente, que no es otro que la desfiguración de la voluntad popular por efecto de un sistema electoral que data de entonces y aún pervive. Su lectura me parece un peligro necesario para cualquier demócrata.

