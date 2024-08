Bacterias, acidez y personalidad

La clínica de la úlcera péptica se conoce desde la antigüedad. Está descrita en las tabillas sumerias y, naturalmente, en los tratados atribuidos a Hipócrates. Pero no fue hasta el siglo XVI, como resultado de los avances en la técnica de la autopsia en Italia, cuando se describió la ulceración de la mucosa. Las hipótesis sobre la causa mantuvieron entretenidos a los científicos durante varios siglos. A principios del XIX se formuló la teoría de la acidez que actuaría como sustancia corrosiva de la pared del estómago. Esa misma hipótesis atribuía a la personalidad ansiosa la causa del exceso de ácido. El ulceroso se caracterizaba como un hombre, era en este género donde más ocurría, meticuloso, exigente con él mismo, introvertido y amargado. Aparece la personalidad tipo A que servía para explicar la causa de la enfermedad coronaria y la úlcera. Ya en 1955 la revista JAMA, una de las más prestigiosas, arrojaba dudas “ la literatura psicosomática recoge una amplia gama de tipos de personalidad como "típicos" de los pacientes con úlcera péptica”. Sin embargo, todavía en 1987 se publicaba una investigación sobre unos 200 ulcerosos en la que concluía que “ Los pacientes con úlcera de estómago puntuaban más alto en ansiedad y psicoticismo”. Antes, en 1970, se proponía la siguiente hipótesis: es posible que el conflicto interno entre un rol sexual genético y uno inducido por el medio ambiente, junto con una incapacidad para externalizar la agresión, puedan ser factores significativos en la causa de la úlcera gástrica crónica. Además, habían encotrado que los ulcerosos fumaban y bebían más y consumían más aspirinas.

Paralela a la hipótesis psicosomática discurría la infecciosa. Era inevitable. A lo largo del XIX, como consecuencia de la industrialización, se había producido una eclosión de enfermedades infecciosas sobre todo entre los trabajadores y sus familias. Dos teorías competían: la que atribuía la causa a la corrupción del ambiente y la que consideraba que había algo que trasmitían los enfermos. Cuando se pudo demostrar la existencia de microbios patógenos, la teoría miasmática perdió apoyos y la mirada se volvió hacia la búsqueda de una bacteria para explicar cualquier enfermedad, incluida la pelagra. En 1874 Koch descubre la causa de la tuberculosis, en 1875 Bottcher y Letulle formulan la hipótesis infecciosa de la úlcera de estómago. Antes de fin de siglo se publicaron varios hallazgos de bacterias en el estómago, las más encontradas, unas espiroquetas.

Mientras, se desarrollaron tratamientos contra la acidez. Uno muy extendido en la mitad del siglo pasado fue el de leche y alcalinos: un vaso de leche alternando con una pastilla de antiácido cada hora del día. Fue causa de litiasis renal y se abandonó. La cirugía para los casos graves se fue refinando y en la década de 1970 se practicaba la vagotomía supraselectiva con el objeto de rebajar la descarga ácida en el estómago. Es un mecanismo fisiológico que ayuda a la digestión, pero en los ulcerosos, que tienen la mucosa deteriorada, produce daño. Entonces apareció el primer medicamento de diseño: la cimetidina. Actuaba sobre los receptores de histamina específicos del estómago reduciendo la acidez. La cirugía perdió valor y las úlceras se curaban. Unos años más tarde, no sin batalla legal, se diseñó el omeprazol. Barrió a la cimetidina y sus derivados y aquí sigue, ahora como protector gástrico. Porque el tratamiento sufrió una verdadera revolución en la segunda mitad de los años de 1980

Warren, un oscuro patólogo australiano, había visto, como tantos otros, unas espiroquetas hundidas en la pared del estómago cuando realizaba autopsias. Un residente de gastroenterología se interesó por el asunto, buscó, encontró y vio con el microscopio electrónico que se parecían a campilobácter del yeyuno. Pero la hipótesis infecciosa había sido descartada. La evidencia del éxito de los nuevos tratamientos con fármacos biológico demostraba que la causa era la acidez. Warren y Marshal tuvieron problemas para publicar sus hallazgos, y presentados en conferencias internacionales apenas tuvieron repercusión. Además, había muchos interese económicos en juego: a la industria farmacéutica no le gustaba que una enfermedad crónico se pudiera curar. Marshall le propuso a Warren infectarse con campilobácter obtenido de un paciente y cultivados en su laboratorio. Recuerda a Goldberger cuando para demostrar que la pelagra no es infecciosa ingirió un raspado de piel. Warren prefirió no hacerlo. Marshall contrajo una úlcera que curó con antibióticos. Empezaron a creerle. El bicho recibió el nombre de helicobácter pylori y nadie duda de que es la causa de la úlcera gastroduodenal. Y que está en el origen del cáncer de estómago. Warren y Marshall recibieron el premio Nobel en 2005, Warren falleció hace unos días.

No recuerdo cómo ni dónde leí una comunicación de estos autores hacia 1985. Inmediatamente me convenció y me hice paladín de ese tratamiento. Debo confesar que entre otras cosas porque uno de los síntomas que certificaban el diagnostico de ulcera péptica era su estacionalidad: primavera y otoño. Que lo causara una bacteria me explicaba la actividad equinoccial. Aunque es cierto que la ulcera ocurre en brotes, los estudios que he revisado encuentran que es más frecuente en el invierno.

Suscríbete para seguir leyendo