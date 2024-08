Una cita trenzada a nuestras vidas

Me propone LA NUEVA ESPAÑA que ponga en palabras lo que la Feria Internacional de Muestras de Asturias, FIDMA, significa para la ciudadanía asturiana -particularmente, la gijonesa- y, al recorrer mis propias vivencias, descubro que la feria se vuelve inabarcable, poliédrica: se multiplica a sí misma en tantas ferias como etapas en nuestra existencia. Con 100 años de historia y semejante capacidad de atracción en el momento más oportuno del calendario, cómo no va a estar trenzada a las vicisitudes vitales de varias generaciones. Hoy nos parece que siempre estuvo ahí. Y que ya no podría faltar.

Hagan memoria. Aquellos recuerdos de niñez, el verano adolescente, el trabajo ocasional, el ir a ver a tiro fijo, la oferta aprovechada, la desaprovechada, el artilugio con el que nos hicimos sin saber bien por qué, nuestra primera donación de sangre, la exposición, concierto, actividad, comida, copa, encuentro, reencuentro, anécdota contada tantas veces, la fiesta memorable. Todo en la feria. Un entramado de experiencias.

Porque tampoco nosotras, nosotros hemos sido nunca los mismos. Nos hemos ido acercando a FIDMA como visitantes cautivos o conscientes, consumidores, ojeadores, participantes en alguna de sus múltiples actividades, anfitriones de otras y otros, pero también como expositores, proveedores, trabajadores eventuales o permanentes. La red invisible está viva, se trenza y nos anuda de formas múltiples, verano a verano.

Importa que, de vez en cuando, refresquemos nuestra memoria colectiva para entender lo que se ha convertido en una seña de identidad más de Gijón y, por extensión, de Asturias. No sólo eso. También figura como una rareza en el sector ferial nacional. FIDMA es la feria general más antigua y prolongada del calendario estatal.

La mayoría de los recintos feriales se encuentran en las periferias urbanas. En el caso de algunas grandes ciudades, dentro de la propia urbe, pero exigiendo igualmente un desplazamiento expreso para la visita. El gijonés es una prolongación del corazón emocional de la villa: el Muro de San Lorenzo. Durante dieciséis días de agosto, con Gijón a reventar, ir a la feria puede llenar el día o ser un plan posible, complementario, según oscilen los tiempos personales. Y el climatológico, claro. Por eso se ha acuñado el concepto de "día de feria" que podría despiezarse en horas o ratos.

Si alguna vez alguien fabulara con un pelotazo urbanístico para hacer en estos terrenos viviendas de lujo o apartamentos turísticos, y crear un nuevo recinto en el extrarradio de la ciudad, habría de asumir que la ecuación de este éxito -la vertiente económica con la de ocio- se iría por el desagüe. Tendríamos el calendario de ferias monográficas y profesionales de otras ciudades, compitiendo por el interés de los potenciales expositores. En realidad, ya tenemos ese calendario, sólo que la imagen de FIDMA fagocita el resto, se convierte en su emblema y, en gran medida, su sostén.

El germen de esta breve historia –cien años no es nada– fue la Exposición Regional de 1899, al estilo de las universales que se iniciaron en esa época. Un espacio en lo que actualmente es la Avenida de la Costa para exhibir músculo industrial: empresas, productos, inventos... Aquel éxito hizo madurar la idea de una Feria de Muestras periódica. Y llegó la primera: esta vez en lo que hoy es el Paseo de Begoña, durante la segunda quincena de agosto de 1924. Ya ven, agosto siempre estuvo ahí.

Aunque la inmensa mayoría de nosotras y nosotros seremos a lo largo de nuestra vida esencialmente visitantes a FIDMA, conviene también asomarse a la mirada del expositor para comprender aún mejor el engranaje que nos ocupa. Hoy, que cierra sus puertas la actual edición, muchos de los expositores habrán rentabilizado su presencia en forma de negocio cerrado o potencial. Otros, como grandes empresas o instituciones, han invertido en reputación, mostrando su mejor cara y presumiendo de proyectos recientes o futuros. Mercado de tangibles e intangibles.

Ésa es la razón por la que, incluso en la era de Internet, con sus galerías y pasarelas virtuales, el espacio expositivo de FIDMA se llena cada año. La labor comercial consiste fundamentalmente en dar coherencia a la distribución de estands, más que en la captación de expositores. Lo físico, presencial y directo sigue primando. La premisa actual de ofrecer al visitante "una experiencia", que se maneja fundamentalmente en el sector de los festivales, ya estaba acuñada hace mucho en nuestras latitudes feriales.

No todo en la experiencia reluce. En la feria se pasan calores, apretones, esperas inesperadas, decepciones o desencuentros. Hay extravíos de niños, mascotas o mayores desorientados, pero también de elementos tan insospechados como una dentadura. El relato de las historias mínimas de dieciséis días multiplicados por 67 ediciones sería inabordable. Es la suma de cada una de nuestras memorias. De quienes seguimos aquí, de quienes estuvieron en tránsito, se asomaron un vez a la "experiencia" y salieron extenuados y esencialmente felices.

Para la Cámara de Gijón, responsable de echar a andar este elefante cada verano, el año termina y empieza en él. De su rentabilidad se alimenta para actividades poco monetizables, su imagen cuida sabiendo que es la parte y el todo, y en su complejidad labora, tratando de que nada quede fuera de control. Cómo hacerlo si hay días en los que el recinto recibe más de 80.000 personas. Algo así como trasladar toda la población de Avilés o la de Toledo por un día a la ribera del Piles.

Todo ello relatado en tiempo real para la posteridad por los medios de comunicación, que instalan allí sus sets de directo y mini-redacciones. Empresas, instituciones, políticos y personajes consagrados o emergentes, buscan su espacio en la parrilla informativa ferial.

Como he tenido la oportunidad de vivir desde dentro durante años el engranaje de FIDMA, sé lo que ocurrirá mañana lunes, a recinto cerrado, cuando el paisaje sonoro sean los rescoldos del desmontaje. La adrenalina de las semanas previas no baja de golpe y la mente, por barruntar, barrunta para la próxima. Como si fuera a comenzar enseguida. De alguna forma así es. Lo que va tejido a nuestras experiencias vitales late con nosotros siempre.

Suscríbete para seguir leyendo