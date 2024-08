El PSOE asturiano no lee a Sun Tzu

Corría el año 525 antes de Cristo, cuando Cambises, rey de los persas, envió un poderoso ejército de 50.000 hombres a sojuzgar a los habitantes del remoto oasis de Siwa, en Egipto, donde los amonios custodiaban el oráculo de Amón. El formidable cuerpo de guerra persa jamás llegó a su destino; y ninguno de los soldados regresó de aquella expedición. Narra Herodoto que "el viento se levantó desde el sur, fuerte y mortal, trayendo consigo vastas columnas de arena, que dando vueltas cubrieron totalmente a las tropas y las hizo desaparecer por completo" . El desierto se lo tragó y convirtió en leyenda arqueológica al ejército perdido de Cambises.

Viene este relato remoto a cuento de la aparición de un supuesto bando de antibarbonistas que iba a promover a las bravas la revocación del líder de los socialistas asturianos, instalado en su apacible Delfos de Suárez de la Riva. No es que congregaran esos pánfilos un monumental batallón al modo persa. A lo peor eran dos: por las fechas que corren, tal vez San Roque y el perro. O Chencho y la gran familia, a lo sumo un puñado, con López Vázquez en el papel de “padrino búfalo”. No alcanzaron los promotores ni siquiera la categoría de ejército de Pancho Villa. Lo que sí ocurrió es que a la hora de la verdad, antes de levantarse en armas, se los merendó la duna.

Decía mi abuelo el sabio pastor mesetario que si quieres acertar a un perro de una pedrada debes apuntar “perro y medio adelante”. La FSA intuyó el advenimiento del enemigo invisible y ordenó a sus arqueros disparar una lluvia de flechas a bocajarro antes incluso de que el invasor asomara el cogote. Pero allí no había nadie: mucho cazafantasmas para tan poca psicofonía.

Convendría a ambos bandos leer a Sun Tzu en el “Arte de la guerra”. El agresor debería saber que hay que atacar al enemigo cuando no esté preparado y aparecer cuando no se te espera; y no anunciar la batalla con viento de trompetería. Y el presunto agredido habría de aprender que un jefe debe ser «sereno e inescrutable» y capaz de comprender «planes insondables». Y aquí, a lo que se ve, no había ni plan ni gaitas.

