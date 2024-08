Tiresias en Mérida

En la versión de Joan Espasa en el Teatro Romano –un kitsch multimedia que une la historia mítica con el hoy, nada banal y con chisporroteos de belleza– el vidente ciego y andrógino Tiresias no sería un visionario, pues no tiene visiones. Su presciencia viene de la pura observación no interferida por verdades o pasiones previas. Así, ve en el presente lo que los demás no pueden ver por sus manías. Pero ¿y el futuro? El futuro, al menos en sus lineamientos principales, está ya contenido en el presente: Tiresias tiene el don de leer los hilos del tejido de fondo y, atando cabos, las ve venir, algo fuera de alcance para sus contemporáneos, cautivos de ese saber maniático que impide ver. Esto redundaría en la cercanía entre el vidente y el poeta, que para León Felipe es "el hombre que mira". Semejante desacralización del "vidente" nos plantea un reto: ¿por qué no atrevernos a mirar?

