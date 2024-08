En el año 2002 el novelista Andrés Neumann publicó una novela titulada "La vida en las ventanas", donde narraba las dificultades de un joven universitario para relacionarse con una exnovia a la que escribía constantemente e-mails que nunca tenían respuesta. Es una de las primeras novelas donde las míticas cartas de amor fueron sustituidas por correos electrónicos. Yo tardé media novela en darme cuenta de que el autor tenía abierta una cuenta de correo electrónico propia desde la que escribía y que necesitaba una conexión a internet para enviar los mensajes. Yo también tenía una cuenta de correo desde un par de años antes y cada vez que ponía en marcha mi precario ordenador personal sonaba la performance de Windows, o sea, las ventanas. Me sorprendió aquella novela. Me sorprendió la precocidad y la precisión en el análisis de los problemas por los que pasaba el protagonista con los múltiples emails que enviaba a direcciones cada vez más variadas contando su vida cotidiana. Llevábamos solamente 2 o 3 años navegando y ya había alguien con la agudeza suficiente para describir aquellos problemas tan de nuestros días.

La llamada "epidemia de problemas de salud mental ente los adolescentes" que se pasan la vida en las pantallas es uno de los temas de debate más actuales y enconados en los salones de té y en los palcos de la ópera de nuestra sociedad. Neumann no iba desencaminado.

Desde la pandemia hasta el día de hoy se libra una dura batalla que enfrenta a defensores contra detractores de las redes sociales, a quienes odian los móviles contra amantes del iPhone con cámaras por todos los orificios. Niños, adolescentes, padres, profesores, psicólogos, pedagogos, informáticos, empresas de tecnología y los informados políticos llevan años buscando una solución a este problema que arrastra mucho dolor, una grave distorsión del funcionamiento social, educativo y sanitario y, no hay que ocultarlo, demasiadas muertes de gente joven. La situación es tensa. Las decisiones pasionales pueden con los planes diseñados con apoyo en los datos procedentes de investigaciones sometidas al rigor científico. Y esas decisiones casi siempre suelen ser extremas, radicales. Y esto no es bueno.

Hace un par de meses que se publicó en España el libro "La generación ansiosa. Por qué las redes sociales están causando una epidemia de enfermedades mentales entre nuestros jóvenes" el último trabajo de Jonathan Haidt, un prestigioso psicólogo social estadounidense, al que ya conocíamos por libros como "La mente de los justos" o "La transformación de la mente moderna".

El título del libro no deja lugar a dudas. Haidt afirma que las redes sociales no solo es que agraven o desencadenen problemas mentales, sino que los están creando. Haidt propone que ningún menor de 16 años pueda abrir una cuenta propia en una red social o tener un smartphone. Que no podemos sobreproteger a los niños no dejándoles jugar en la calle y luego, desprotegerles en casa, en el uso de las redes. Sentencia el autor yanqui que 2024 es el año que marcará el fin del smartphone. Bueno, el libro de Haidt está lleno de interesantes propuestas e ideas, expone problemas reales pero su toma de decisiones es tan extrema como injustificada. Tiempo habrá de deshuesarlo poque el autor tiene conferencias comprometidas por todo el mundo varios años por delante. Y no es de los que dejan titulares irrelevantes a su paso.

Contra Haidt, cuya obra marcará la agenda europea en este tema, ha reaccionado parte de la comunidad científica estadounidense. Y le piden pruebas de lo que está diciendo. En lo que se refiere a la génesis de las enfermedades mentales, Haidt no ha aportado nada relevante. Pero sigue con su cruzada que encuentra fácilmente adeptos porque siempre es más fácil creer que pensar.

Señala Gregorio Luri que la tecnología siempre ha dado y ampliado mucho más conocimiento que el que se le reconoce y ha evitado más problemas que los que ha creado.

El tema es que vamos a pasar de una educación muy permisiva a otra fuertemente restrictiva, presidida por la "quema" de smartphones usados por manos inmaduras. Por supuesto que este mundo necesita una regulación específica y una adecuación de esa tecnología a las edades de los usuarios. Por supuesto que, como todo en el ámbito educativo, el uso de pantallas y nuevas tecnologías debe ser sometido a unos controles que ahora no tiene. En USA hay legislación vigente desde 1998 y no ha servido para nada. Pero lo que Haidt está fomentando, y le dará un gran éxito, supone ocultar y no abordar dos de las cuestiones más nocivas de nuestra era: la incapacidad de los padres para poner límites a los hijos (pasarán de no decir ni mú a la conducta de sus hijos a ponerle un candado a todo, pero por orden gubernativa). Y seguiremos teniendo legiones de "adolescentes en crisis" y con una necesidad desesperada de lo mejor que la investigación científica les pueda ofrecer. "Lamentablemente, estamos dedicando nuestro tiempo a contar historias que no están respaldadas por la investigación y que poco ayudan a los jóvenes que más lo necesitan", sentencia la profesora Candice L. Odgers, en la revista Nature, aludiendo a que las pantallas son un problema, pero nunca mayor que la gran cantidad de mentiras que difunden.

También el periodista Arcadi Espada se ha cansado de la tabarra paranoide de Haidt y escribió así sobre Yamal, el nuevo futbolista estrella de 16 años:

"De Lamine Yamal lo que debe analizarse muy en serio es la asombrosa autoridad de su juventud exagerada. Un hecho que empieza a no ser aislado en muchos grandes deportistas y que tiene que ver, probablemente, con algunas de esas cosas que causan pavor en Jonathan Haidt y las Ampas de medio mundo: ese ir y venir de videojuegos, redes sociales y narcisismos…". Vamos, que no todo son duelos y quebrantos.

Candice L. Odgers reclama respeto a los hechos científicos y un freno al extremismo demagógico de Haidt. Pero las crisis adolescentes son, ante todo, "crisis de valores". Si algo busca un adolescente son referentes que les ayuden a resolver y superar las frustraciones que la vida lleva dentro. Llegan estas líneas de Diego Gracia, que debieran tener más peso que las profecías de Haidt en el diseño de leyes educativas y sociales: "Solo las personas autónomas pueden hacerse cargo de su destino. Hemos educado a nuestra sociedad moderna, más que en la ética, en el derecho, es decir, en una dogmática secularizada que viene a sustituir a la anterior dogmática religiosa. Es frecuente confundir la ética con los derechos humanos. Es un gravísimo error. El lenguaje propio de la ética no es el del derecho sino el del deber. Y hay más deberes que derechos. Por otra parte, con el derecho como arma, es muy difícil ejercer la autonomía moral, es decir, tomar decisiones prudentes tras madura deliberación sobre los valores en conflicto y las circunstancias de cada situación. Cuando alguien tiene un derecho, busca defenderlo con uñas y dientes y exige su respeto. No digo que no deba haber derechos para asegurar las condiciones mínimas de convivencia social. Pero cifrarlo todo en los derechos, o aún peor, confundir el derecho con la ética, es cometer un suicidio moral. Me pregunto si no es esto lo que en buena medida está sucediendo hoy". A ver si nos vamos enterando. Las crisis adolescentes son, ante todo, crisis de valores. Pero no se trata de darle los valores empaquetados y que se los coman. Hay que enseñarles a decidir por sí mismos, a elegirlos entre varias opciones, conviviendo con la incertidumbre y sus malestares. Solo así serán ciudadanos autónomos, que es lo que busca una democracia, ¿no? Sigan pues Jonathan Haidt, orientadores de lo social, traficantes de algoritmos y datos y políticos al uso pidiendo barreras y legislaciones en USA y en la UE. Como diría Rafael Sánchez Ferlosio: "mientras no cambien los dioses, nada habrá cambiado".

