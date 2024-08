Los vecinos de Siones, lugar de la parroquia de San Juan Bautista de Caces, aspiran a ser galardonados con el premio al "Pueblo Ejemplar de Asturias". Un objetivo de esta comunidad vecinal de la que siempre dije y seguiré diciendo que es un ejemplo para seguir por su dinamismo, hecho este que también se plasma en cierto modo en la parroquia de Puerto. Corría el año 1983 cuando quien suscribe estaba al frente del Centro Cultural "Ramón Pérez de Ayala" de Priorio y esta entidad puso en marcha un grupo folclórico. Aquel grupín de niños, niñas y adolescentes fue invitado a participar en las fiestas de la Virgen del Carmen, entonces se celebraban en el mes de septiembre siguiendo la tradición. Pasó la jornada matutina en Siones y aquel día pude constatar que la gente de este pueblo es grande en el sentido literal de la palabra. Nunca en la corta vida de este agrupación de baile regional fue tan bien recibida como en Siones y desde ese día cada vez que tengo a bien opinar sobre mi querido valle mis palabras de reconocimiento son siempre para Siones en primer lugar y en segundo lugar para Puerto; del resto me reservo lo que pienso, a pesar de que siempre defiendo que hay que llamar a las cosas por su nombre, pero como todos sabemos la verdad que ya pintó Botticelli desnuda en "La calumnia de Apeles" no gusta.

Siones, una comunidad de vecinos ejemplar

¿Por qué Siones debe ser reconocido con este emblemático honor? Convergen en este hermoso paraje varios elementos. La historia lejana de la que no hay muchos datos nos llevan a la Edad Media, al paso de sarracenos cuyo destino era saquear la ciudad de Oviedo, pero el entorno natural y medioambiental es algo que se cuida y se mima al igual que su patrimonio histórico y etnográfico. Las rutas de la salamandra y su conexión con la del buitre son un buen ejemplo; sin embargo, la presencia de cánidos e incluso de úrsidos de los que dan buena cuenta los medios de comunicación recientemente invitan a conocerlas con la necesaria protección para evitar un buen susto en el mejor de los casos. Está muy bien mantener y proteger el ecosistema, pero siempre con las garantías necesarias basadas en el principio de armonía entre humanos y animales salvajes, que difícilmente se hace realidad porque quienes tienen la obligación de ejecutarlo son incapaces de afrontarlo desde unas confortables dependencias alejadas de la realidad. Los bosques de frondosas y el modelo calizo contribuyen a embellecer este paraje que cautiva a quien lo recorre desde el primer momento. La llegada a Siones nos recibe con un caleru, pero también con un mirador natural sobre el que debería haber un proyecto para contemplar el lento discurrir del Nalón camino de San Esteban y con un poco suerte escuchar en la lejanía el paso de alguna unidad de RENFE ancho métrico camino de Figaredo o viceversa desde aquella localidad hacia El Berrón.

Un paseo por sus antiguas caleyas que por mor de la modernidad perdieron su pavimento original permite identificar un caserío tradicional y un conjunto de edificaciones complementarias que alberguen auténticas piezas etnográficas como un molino pisón, sin olvidar las fuente y lavaderos restaurados. Todo esto no ocurre si no hay un grupo de personas que intentan mantener los vínculos y lazos que caracterizaron la sociedad tradicional de la que todos procedemos. Esa sociedad fomentaba la unión, ponía en práctica la participación del vecindario y a pesar de que ya no hay esfoyazas, andechas para sallar el maíz, la matanza… los habitantes de Siones las han ido supliendo e implementado dentro de esta sociedad posmoderna. Tal es así que suelen celebrar comidas en diferentes restaurantes ya sea en la antigua Ribera de Abajo o fuera de ella, pero no solo participan de lo que pudiéramos llamar tambor y gaita en el contexto de una comida o fiesta patronal, porque gracias a su esfuerzo, tesón, perseverancia han sido capaces de restaurar primero la capilla bajo la advocación de Nuestra Señora del Carmen y recientemente la capilla de San Miguel, también conocida como capilla de San Martín. Junto con la fiesta grande en honor a la Virgen de Carmen trasladada hace unos años al mes de julio no olvida cada año conmemorar la festividad de San Blas el sábado más cercano al 3 de febrero.

Siones con sus sesenta y cuatro habitantes en 2022, siete más que en 2001 es el mejor ejemplo de la defensa y conservación de su entorno natural, ambiental, de su patrimonio histórico, cultural o artístico, así como en la realización de obras comunales y por ello el esfuerzo de estas personas debe ser recompensado, máxime cuando tienen que soportan carencias en materia de comunicación tanto por carretera como por la red a las que se da la callada por respuesta tanto por parte de la administración local como de la autonómica.

No os vengáis abajo si el dictamen del jurado en esta edición no reconoce vuestra ejemplaridad, porque estoy seguro de que va a llegar. Hace diez años mi querida parroquia de Priorio tuvo la intención de presentarse a esta distinción y en aquel contexto se produjo la visita pastoral del actual arzobispo que al conocer el propósito de esta parroquia no dudó en proclamar que podía contar con su apoyo. Una vez más es de aplicación aquello de que de buenas intenciones está plagado el infierno. Vosotros ahora habéis dado un paso y, como se suele decir, el movimiento se demuestra andando. Siones, anda, camina y lo hace desde la puesta en práctica de la unión, algo tan necesario como loable e inimitable. Mucha suerte y un fuerte abrazo.

Suscríbete para seguir leyendo