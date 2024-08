¿Por qué la inteligencia artificial no va a sustituir a los trabajadores de cuello blanco?

En los tiempos de los primeros cartógrafos, los mapas del mundo incluían vastas áreas desconocidas marcadas con la leyenda "terra incognita". En ocasiones, eran más imaginativos y añadían la frase "hic sunt dracones" para advertir sobre los posibles peligros de los mares inexplorados. Hoy, aunque hemos mapeado el globo terráqueo, seguimos explorando nuevos territorios, como el de la inteligencia artificial (IA). Sin embargo, al igual que aquellos antiguos cartógrafos, algunos de los nuevos exploradores de la IA también imaginan dragones que amenazan nuestro bienestar. En este artículo, vamos a desentrañar por qué, al igual que no había dragones en los océanos, tampoco los hay en el mundo de la IA, y más específicamente, en la IA generativa, representada hoy por ChatGPT y tecnologías similares. Esto no significa que no existan peligros reales que debamos anticipar y gestionar: la IA es una "terra incognita" en la que apenas estamos dando nuestros primeros pasos y tratando de comprender sus implicaciones. No obstante, pensar que la IA acabará con la humanidad, o simplemente con la mayor parte de los trabajos, es tan fantasioso como creer en la existencia de dragones.

Para trazar nuestro mapa de la inteligencia artificial (IA), comencemos por las fronteras de lo conocido, es decir, el presente. Para ello, recurriré a algunos testimonios de expertos y concluiré con mi propia experiencia en la implementación de proyectos de transferencia de conocimiento basados en IA.

"A la gente le preocupa que los ordenadores se vuelvan demasiado inteligentes y se apoderen del mundo, pero el verdadero problema es que son demasiado estúpidos y ya se han apoderado de él". Esta afirmación de Pedro Domingos, reconocido experto, sigue vigente, un ejemplo claro de ello es el reciente caos global causado por la caída masiva de sistemas debido a un simple error de actualización. Otro testimonio es el de la matemática Melanie Mitchell, que comenta que el verdadero problema no radica en la inteligencia artificial (IA) en sí misma, sino en cómo los humanos decidimos utilizarla, punto de vista recurrente con cada nueva tecnología que se resume en si debiéramos prohibir los cuchillos o asegurarnos de que solo se usen para fines beneficiosos

Para filósofos como Daniel Innerarity los humanos siempre hemos trabajado en simbiosis con la tecnología, y la IA tiene el potencial de complementarnos más que de sustituirnos. La clave está en crear nuevos marcos de relación que eviten tanto el control insuficiente como el excesivo. Esta preocupación por el control también es compartida por el filósofo Javier Echevarría, quien advierte sobre los peligros del desequilibrio de poder. La falta de regulación por parte de los gobiernos puede resultar en un excesivo poder concentrado en unas pocas organizaciones. Este es un escenario que debemos evitar, y para ello, es esencial aprender de la historia para no repetir los errores del pasado. La revolución industrial es un buen ejemplo donde aprender, los primeros años enriquecieron a unos pocos, pero causaron estragos entre la población general. Sin embargo, la verdadera revolución para todos llegó con la masificación de la tecnología y los beneficios globales que esta aportó. Este proceso no solo popularizó el acceso a los avances tecnológicos, sino que también elevó los estándares de vida y facilitó el desarrollo económico a gran escala. En esta línea, José Antonio Marina señala acertadamente: "La historia no se repite nunca, pero los seres humanos se repiten siempre". Aunque hemos progresado en muchos aspectos, parece que no aprendemos de nuestras propias miserias. Esto nos lleva de nuevo a la idea central de que el problema no reside en la tecnología ni en la inteligencia artificial (IA), sino en cómo la utilizamos, controlamos y masificamos para el bien común.

Por tanto, la clave está en nuestras manos. Si en el futuro no queremos perder nuestros trabajos debemos aprender a convivir con la IA como un complemento a nuestro desarrollo intelectual, asegurándonos de que su implementación sea justa y beneficiosa para todos. Solo así podremos evitar los errores del pasado y aprovechar plenamente el potencial de esta poderosa herramienta.

Más allá del sensacionalismo y las advertencias del tipo "hic sunt dracones", hoy la realidad es que la IA es, en muchos casos, una herramienta valiosa solo para ciertos trabajos. Actualmente, estamos en un proceso de aprendizaje sobre cómo relacionarnos con ella de manera efectiva. Existen estudios académicos, como el liderado por Fabrizio del Aqua, que describen las fronteras de la IA como una especie de diente de sierra: hay actividades en las que la IA funciona como es el caso del análisis de datos para la optimización de procesos y mejora la productividad, mientras que en otras como la interpretación de datos cualitativos puede llevarnos a un pozo de ineficacia. En esta misma línea, otros estudios han revelado que la IA puede mejorar el desempeño de los trabajadores menos cualificados, pero, curiosamente, también puede entorpecer a los expertos. Es como si a Usain Bolt le diéramos un bastón diseñado para ayudar a caminar a los más lentos. En lugar de potenciar su velocidad, lo ralentizaríamos.

Para la redacción de este artículo he utilizado varios asistentes personales basados en IA que me han complementado de diversas maneras: reescribiendo párrafos, añadiendo citas y explorando conceptos relacionados con el tema, pero desde luego ahora, ni creo que en un futuro cercano podrán sustituirme… por completo. Y tu querido lector, ¿cuál es tu opinión? ¿Crees que la IA te está ayudando o podrá llegar a sustituirte?

