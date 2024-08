Tarde de toros

En el coso taurino, el silencio o es castigo, o es homenaje. En cualquier caso, a la plaza hay que acudir con las palabras justas y en su justa medida. Hay que acudir hablado de casa y con la vejiga vacía, para no contrariar al respetable durante el noble ejercicio de la lidia con comentarios fuera de lugar o con un urgente apretón de orina. Y los «vivas», a cuenta gotas, que esto no es el US Open, como señaló atinadamente en su esplendorosa crónica el crítico taurino de esta casa.

En la corrida que cerró el domingo el ciclo de Begoña, la de la despedida de Ponce –tan escénico el de Chiva en este colofón de su dignísima carrera– una mujer, desde un tendido de sombra, se pasó media lidia echando vivas al ruedo y recomendando a voces a los toreros que si por el pitón izquierdo o por el derecho. Y zahiriendo a los picadores porque para esta paisana cualquier puyazo era excesivo castigo. Todo esto a voces que hasta Vitorón habrá escuchado desde un mar de cielo de merluzas en salsa de oricios. Ni chistándola callaba, la señora, hasta el punto que mi vecino de asiento, un gijonés entendido más proclive a las coreografías de Roca Rey que a la estética poncina, pidió que la llevaran con camisa de fuerza. Para hablar de toros hay que saber. De lo contrario, entran moscas.

Hasta Carmen Moriyón debió sonrojar de tantas veces como la citada fan gritó, a escasos metros de la presidencia, un atronador «¡viva la alcaldesa!», Después, eso sí, de que vivieran la tauromaquia, el Rey, España entera y el sursum corda taurino. Podría decirse que la regidora fue la gran triunfadora de la feria begoñina en cuanto que su salvadora, tras la puntilla de su antecesora a «Feminista» y «Nigeriano». De haber bajado a la arena, la forista habría salido a hombros de Luis Mitre y abierto la puerta grande. Hasta el último de la terna, Ginés Marín, el más lúcido de los tres del cierre dominical al entrar a matar, le brindó su segundo. Y así, de grana y oro, Moriyón se puso a Gijón por montera.

