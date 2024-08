Orgullo de pueblo

A lo mejor es cosa mía, pero ya no se suele usar mucho lo de paleto como insulto. Y cuando se usaba, nunca me di por aludido ni me hirió. Soy de pueblo, siempre lo he sido, aunque haya vivido seguramente más en la ciudad. Pero las raíces y querencias están donde están. Y un poco Martínez Soria siempre me he sentido, por lo de "la ciudad no es para mí". Desde ese origen rural y hasta rústico es desde donde reflexiono hoy, al hilo del sin fin de fiestas que ahora se concentran en agosto y singularmente en torno al 15. Tengo la impresión de que lo que celebramos estos días es el "Orgullo de ser de pueblo", incluyo el "Orgullo paleto", si nos ponemos más provocativos. No conozco a nadie que no esté orgulloso de su pueblo y que no alardee de ello y haga cuanto está en su mano para que su nombre se conozca y sus vecinos tengan los mismos derechos y adelantos que los de la gran ciudad.

En las fiestas de este mes late todo eso. Ya sabemos, claro, que si los festejos se han acabado concentrando en agosto no es por azar o por el buen tiempo (aunque sea horroroso cuando nos achicharra) sino porque es cuando los pueblos resucitan, tras el letargo de los otros once meses del año. Letargo, por no poner agonía, que es la situación demográfica de la inmensa mayoría de nuestros débiles núcleos de población. De hecho, en muchos lugares son los que viven fuera y solo pueden acercarse este mes vacacional los que han relanzado y vigorizado las fiestas de agosto, como forma de gritar su orgullo de ser de allí y su deseo de que perviva el lugar de su origen y sus ancestros. No es apetecible proceder de un lugar que ha dejado de existir. Nos negamos.

