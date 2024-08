Agotando agosto

A veces se tiene la sensación de que la segunda mitad del mes definidor del verano es como el principio del fin estacional. Pero procede no adelantar las cosas. De aquí a que el verano astronómico salude al otoño por estos pagos aún queda mucho para disfrutar, buen tiempo, calorcillo, algunas lluvias y sonidos gaiteros de fiestas. Agosto es el mes excelso de vacaciones. Aunque luchemos por "desestacionalizar" el turismo para hacer flujos más manejables, los meses álgidos del verano, como si a la orden de Julio (César) y (Octavio) Augusto –sus nominales propietarios– respondieran, son los de diásporas masivas buscando destinos fuera de los habituales. Los niños están de vacaciones, las fábricas, empresas diversas, administraciones y universidades a medio gas o en modo ahorro así que esos dos meses son casi vacacionales obligados.

Nuestra Asturias, "patria querida" de siempre, refugio climático ahora, "paraíso natural" con el logo propio que hace casi 40 años diseñara el catalán Arcadi Moradell, se llena en julio y, sobre todo, en agosto. Hay fiestas con un cartel tan repleto que ni los más entrenados podría cumplimentar. Pistoletazo de salida en el solsticio del verano, allá por junio, es San Juan. Para más este año hubo olimpiadas con el lógico agotamiento de sofá y tele. Los santos patronos populares no dejan de soplarnos desde ese cielo suyo que hay que celebrar en la tierra el buen tiempo. Y allá vamos.

Nada nos disuade. Ni las maldiciones climatológicas representadas en mapas "color rojo infierno" anunciando olas de calor o posibles incendios terribles; ni nuevos virus "del mono" o insectos del Nilo, o algo así; ni siquiera –y esos si que dan miedo– el "cupo catalán" o los escándalos políticos que no se toman vacaciones, aunque sus protagonistas si lo hagan. No dejan de sobrecogernos las imágenes de las guerras y de enfadarnos los fraudes electorales en países hermanos que ahogan la democracia. Pero pese a todo, o tal vez para conjurarlo un poco, nos apuntamos a las caravanas camino de la playa si hace bueno o a las fiestas programadas haga bueno o malo.

Lo que mejor define el Agosto asturiano en su primera mitad es sin duda Gijón, Begoña, su semanona y en sintonía la Feria que este año festejaba su centenario. Quién lo diría tan mayor y atractiva, en perfecto estado de salud. Sus organizadores no pueden estar más contentos con los resultados y la mayoría de los expositores también; así que hay quienes piensan incorporarse. Las cifras son de vértigo: mas de 720 puestos de exposición y 2.200 marcas y una cifra de visitantes que supera los 744.000, al parecer con aumento de foráneos. Con esto las empresas se vuelcan, algunas son clásicas y otras recientes, y la administración autonómica y local realiza apuestas en aumento y sacan pecho de su atractivo. A los ayuntamientos promotores iniciales, Gijón o Langreo, se suman con local propio o compartido Oviedo, Mieres, Llanera y los nuevos como Avilés, Allande o Aller. La Universidad no falta. Hasta las Fuerzas Armadas están presentes. Pero, sobre todo, la FIDMA son las empresas, los bancos y los comercios y comerciantes que enseñan lo mejor y lo más novedosos de su producción. Entre el 3 y el 18 de agosto la gente que se dejó caer por Gijón compartió playa, fiesta y feria; y el triunfo de esta última lo superó todo. A la Feria se va a ver, a cansar, a comprar alguna cosa útil y alguna inútil; a sentarse en el coche que nunca compraremos o el de ocasión que nos cuadra; admiramos lo más sofisticado y lo más clásico. Comparten recinto ferial, en distintos sitios, una vieja cámara de cine o una obra de Warhol, la maqueta de una central hidroeléctrica en desuso o la innovadora con hidrotornillos de Pilotuerto. Es el hoy del ayer. Y como siempre en la Feria se come y se bebe. Todo el mundo conoce los bocados "clásicos de la Feria". Algunos echan de menos un llagar con sidra escanciada de verdad, huevos cocidos, tortilla de patata y tal vez empanada; nada más… "quien lo ponga, se forra" oímos. Este año para completar sabor se unió, parte de un "Oviedo llambión", el carbayón que como ella, la Feria, es centenario y dulce entre los dulces, recuerdo del roble derruido para levantar la calle comercial que resucitó pastel y ahí sigue. "Llambionadas" antiguas asturianas no faltan, hasta Gijón tiene sus "princesitas" casi igual de seculares.

Hace cien años, en 1924, la Feria de Muestras de Asturias se instaló en el Paseo Begoña promovida por la Cámara de Comercio. Eran ¿los felices años 20? Pero el invento había tenido un precedente anterior cuando el ingeniero Luis Adaro y Magro (1849-1915), madrileño, "jefe" de Duro Felguera, impulsó obras para renovar el tejido industrial y social de Asturias. Nada se escapaba a su interés: ferrocarriles, cajas de ahorro, puertos, establecimientos asistenciales (Sanatorio Adaro, por ejemplo) y la conveniencia de unir esfuerzos empresariales. Nació la Cámara de Comercio de Gijón. Sucedió en el momento histórico preciso para amortiguar la debacle moral que la pérdida de las últimas colonias, Cuba y Filipinas, había provocado en España. Curar la conciencia dolorida de la decadencia. Cuando en 1899 se abrió la Exposición Regional se apostaba por el futuro y la modernidad industrial. Hubo 122.000 visitantes y se celebró en la zona entonces excéntrica del arenal gijonés conocida como "Los Campos Elíseos", optimismo en el nombre que traía a la memoria el escenario parisino de la pionera Exposición Industrial Francesa de 1844. Allí volverían las Ferias promovidas por gentes de valía como Romualdo Alvargonzález con intereses en el lugar donde había teatro, circo o un cinematógrafo que perduró hasta los sesenta. Luego hubo años convulsos de abandono, los 30 y 40. Pero la vitalidad de Luis Adaro retornó en su nieto, Luis Adaro Ruiz-Falcó, que presidiendo la Cámara logró desde 1965 proyectar el invento. El infrautilizado espacio de El Molinón se convirtió en recinto ferial y en el año 1967 se estrenó el escenario que, cambiado hasta hacerlo casi irreconocible, continúa hoy.

Tal vez las Ferias hayan pasado, pero la nuestra, repetitiva y original por igual, cansada, cansina y agotadora; dos semanas de trabajo para jovencitos mal pagados y encantados, quince días para empresas de estreno o consolidadas, es un reclamo veraniego ineludible. No hagan caso a los asociales, a los aburridos, a los críticos extremos de sí y de todo. El próximo año vayan a la Feria.

[Feria Internacional del Muestras de Asturias: historia gráfica, 1924-2016. Gijón: Cámara de Comercio; Morales Saro, María Cruces. "La exposición regional de Gijón, 1899"; acceso libre]

