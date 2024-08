Embarcó en México con dos plantones. Eran dos buganvillas de las que no sabía su color. Las traía para sus hermanas, para su familia. Una sobrevivió a la larga travesía. La otra no lo logró. La viva la plantó Daniel Gómez Llera en la Corralada. Corría el año 1912. Aquellas personas que la recibieron, aquella familia de principios del pasado siglo, ya no está. La buganvilla sigue cada vez más viva, este verano más florecida.

Hay unas cuantas buganvillas en el pueblo, en los barrios de Les Caleyes, en Llubeces, en las inmediaciones de la playa, hay una comenzando a brotar en las inmediaciones del humedal cercano a las Cuatro Villas, en la calle Ribera del Llagu. Las hay en otros pueblos del concejo y la más fotografiada es la que cubre parte de la fachada de la iglesia parroquial de Llanes, Santa María del Conceyu. Pero la buganvilla más bonita es la de La Corralada, en Barru.

Ya ha cumplido los 112 años, ha resistido guerras, hambrunas, una epidemia de fiebres tifoideas sufrida en el pueblo a comienzos de los años cincuenta del siglo XX. La última, la pandemia del covid-19. La buganvilla de El Corral ha superado todo. Y este año ha florecido con más fuerza.

En mitad de los años cuarenta de la pasada centena, sentado en un braga/columpio, pasó muchos ratos colgado un niño en su tronco. Cada persona que entraba o salía de la casona central de La Corralada le hacía una carantoña y el crío se reía. Mientras, la buganvilla resistió. Sus flores son de color violeta tirando a rojo, lo que da una animosidad al barrio central de Barru.

Sobrevive a una saga de centenarias que han hecho única una familia en la que cuatro hermanas superaron los cien años. La siguen cuidando tres hermanas descendientes de la saga que ya no se sorprenden de la vitalidad de esta bella planta, que alegra la vista de quien pasea por el barrio, que admira a quien la observa. Larga vida a la buganvilla de El Corral. La Buganvilla

