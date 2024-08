L´ayuntamientu maliayu fai d´una valla un viciu

El PSOE de Villaviciosa acaba demostrar que ye posible equivocase de munches maneres con una sola cosa, con una valla nesti casu. La valla del cisma ye la que coloquemos el partíu Aína na Villa preguntando a les asturianes si la prioridá yera una Asturies pa que vengan turistes o una Asturies pa que les persones equí seyan pa llevar una vida digna n'igualdá y xusticia. Nuna primer reacción, l'ayuntamientu maliayu refugó esta campaña d'Aína que va, según ellos, contra'l turismu de mases.

Esa ye la primer equivocación. La campaña d'Aína nun ta contra´l turismu, ta a favor d'un desarrollu sostenible, diversificáu y equilibráu que valga pa meyorar la vida de los y les asturianes. Por eso mos preguntamos si la turistificación ye un modelu económicu afayadizu o si namás va precarizar a los y les trabayadores; estresar los pueblos, ciudaes y entornos naturales; encarecer la vivienda cola especulación turística, y hipotecar el nuestru futuru con un monocultivu económicu altamente estacionalizáu.

Nel so comunicáu de refugu a esta campaña de concienciación y alderique públicu entamada por Aína, l'ayuntamientu maliayu diz que consultó cola Asociación de Comerciantes, Servicios y Autónomos de Villaviciosa (Acosevi). Ésa ye la segunda equivocación: un supuestu partíu d'izquierdes consulta namás coles oficines d'una asociación d'empresarios, pero non coles vecines o trabayadores del conceyu pa ver si les sos condiciones de trabayu y vida por una masificación turística son bones, correctes o males. Y más teniendo en cuenta que nel so escritu l'ayuntamientu reconoz qu'esa masificación turística sí produz "problemátiques reales como ye l'encarecimientu del preciu la vivienda, los problemes venceyaos a la espansión de la vivienda turística, la convivencia ente turistes y vecines tanto en fasteres urbanes como rurales, o la necesidá d'ameyorar la regulación del usu d'espacios públicos, el tráficu o’l financiamientu de los servicios".

Y esa ye la tercer equivocación: refugar la nuestra campaña a favor de la vida n'Asturies al empar que se reconoz que sí esisten toos esos problemes que nos llevaron n'Aína a entamar la campaña.

La cuarta equivocación ye la de dicir qu'estos alderiques nun se puen tener pa y coles persones que viven los problemes, sinón "nos órganos correspondientes d'ámbitu nacional, autonómicu y local" que vaya a saber ún cuálos son. O dicho d'otra manera, les persones d'a pie, les que cadecen/cadecemos toes estes coses, nun tienen derechu a conocer y opinar sobre los problemes qu'afecten directamente les sos vides.

La quinta equivocación ye pensar qu'una campaña, si se lleva de manera cívica y respetuosa, pue perxudicar la imaxe d'un llugar. Cómo pue ser, nos preguntamos n'Aína, qu'un alderique que se quier abrir dende'l respetu y el civismu, pueda perxudicar la imaxe del llugar. Nosotres pensamos que ye lo contrario, que la posibilidá de conversar y aldericar cívicamente ye lo que refuerza la imaxe que se pue tener de cualquier sociedá democrática.

La última equivocación nun ye, en realidá, una equivocación. Ye otra cosa a la que n'Aína nun queremos poner nome o autor, prefiriendo que seyan los y les asturianes les que lo decidan. Y ye que dalguién mandó a callar y quitaron la valla.

Suscríbete para seguir leyendo