Ante el nuevo curso político

En el último año y medio han tenido lugar en España todas las elecciones posibles, con la excepción de las autonómicas de Andalucía y Castilla y León. Además, hemos seguido con interés las celebradas en varios países, lo que nos ha permitido conocer las preferencias de los votantes en medio mundo. De las más importantes para nosotros, ya solo estamos pendientes del resultado de las presidenciales en Estados Unidos, cuya influencia en el futuro de la democracia en aquel país y en el convulso panorama internacional no es necesario destacar.

En Venezuela, la discusión sobre el escrutinio ha llevado al país a una situación muy conflictiva. Aquí, nadie ha puesto pega alguna al recuento de los votos y al resultado oficial publicado, pero a la hora de proclamar al ganador tampoco hay un acuerdo completo. Esto ocurre, en parte, porque en España el presidente del Gobierno no es elegido en una elección directa. Nosotros elegimos a los diputados del Congreso, que a su vez eligen al jefe del Ejecutivo. Cuando en la Cámara baja ningún grupo tiene mayoría absoluta, puede suceder lo que ha pasado. El PP obtuvo el mayor número de votos y de escaños, pero no pudo formar gobierno por falta de apoyos. Por el contrario, el PSOE sí los reunió y, aunque fuera derrotado en las urnas, ha conseguido suficiente respaldo parlamentario para la investidura de Pedro Sánchez. No hay razón, por tanto, para cuestionar la plena legitimidad democrática de su gobierno.

Dicho esto, es preciso subrayar dos hechos para comprender mejor nuestra situación política. El PSOE perdió las últimas elecciones generales y sus portavoces aún no han reconocido la victoria del PP y la derrota propia. El "somos más" pronunciado en Ferraz, celebrando lo que en realidad era un segundo puesto, es una expresión ambigua. Por primera vez, un aspirante a presidir el Gobierno iba a ser elegido a pesar de haber perdido las elecciones. Sería la segunda ocasión en que Pedro Sánchez ocupaba el cargo sin liderar a la minoría más numerosa del Congreso, después del éxito que obtuvo en la censura a Rajoy. Es, por doble motivo, un caso único en nuestra democracia. El detalle, una derrota de un Presidente en ejercicio que busca la reelección, no es nimio. El elector quiere decir algo con su voto. El intríngulis está en acertar a descifrar el qué.

Quizá a Pedro Sánchez no le importen los resultados electorales tanto como dirigir el gobierno, donde se concentra el poder político, también en las democracias, por más que en ellas esté sometido a un control auténtico. En este punto, coincido con Enric Juliana, que en un artículo lejano, con indisimulada condescendencia, escribió del líder socialista que carecía de gran empaque ideológico, caracterizándolo como un pragmatista radical. La única consecuencia que sacó Pedro Sánchez de los datos electorales, transmitiendo una seguridad absoluta, fue que se quedaba al frente del Gobierno. Su continuidad se dirimía en un puñado de votos, pero el cálculo no falló. Movidos por el rechazo a un gobierno de derechas y por los compromisos pactados, los partidos nacionalistas firmaron su consentimiento y votaron la investidura.

Pero, sin elecciones en el horizonte hasta las andaluzas de 2026, llega la hora de la verdad de la legislatura y las cosas han cambiado. Cada movimiento del Gobierno se convierte en un reto. El PP domina el Senado y la mayoría de las comunidades autónomas, y prepara una ofensiva. La relación con varios socios parlamentarios se ha enturbiado. La primera prueba será la tramitación de los presupuestos. En la agenda figuran la inmigración, un asunto que se instalará en el debate público y generará mucha tensión, y una Conferencia de Presidentes, que será poco amable con el Gobierno.

Pero el curso político a punto de iniciarse girará en torno a la financiación autonómica, un tema que toca la sensibilidad de todos los ciudadanos, sea por el lado de los ingresos o por el de los gastos, y que sumado a otros está provocando un tremendo desgaste al Gobierno. Tendrá que justificar el papel que ha asumido de promotor de la soberanía fiscal de Cataluña. Las explicaciones ofrecidas no convencen y aumenta la irritación. Junts ha solicitado la comparecencia de Montero y Bolaños en el Congreso. Puigdemont también perdió las elecciones en Cataluña y quiso gobernar, pero Pedro Sánchez, que pretende aislarlo, no cedió. Su grupo está en la oposición, ha reiterado que no forma parte de la mayoría que apoya a Pedro Sánchez y se propone representar a todo el independentismo. Junts no tiene la llave de la caja, pero sí la de la legislatura. Puede hacer la vida imposible al Gobierno. La decisión, sin embargo, no será fácil. ¿Qué otra opción tienen los nacionalistas mientras el PP permanezca inmóvil?

Más de una vez habrá que volver a la noche del 23 de julio del año pasado. El resultado de aquellas elecciones y su circunstancia política son únicos. Y nunca se ha dado el caso de dos elecciones que arrojaran idéntico escrutinio. Un pragmatista radical, según el significado y el grado con que se utilice el adjetivo, podría sentirse complacido de al menos haber ganado tiempo. Sí, pero ¿nada más?

