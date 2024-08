El presidente, el rey y la demiurga

Hay cosas en "Carmen, nada de nadie" que llaman la atención. Por ejemplo, que la directora de gabinete de Suárez, Carmen Díez de Rivera, amiga de Juan Carlos de Borbón, a la sazón príncipe de España, diga al Heredero del Caudillo: "Trata bien a Sofía". Y llama la atención por la respuesta que recibe: "Sofía es una buena profesional". Eso viene de la biografía que le hizo José Luis de Villalonga al ya Jefe del Estado. Y también llama la atención que la visionaria Díez de Rivera le diga a Adolfo que el PSOE se comerá al PCE, que empezará a diluirse en las verbenas de la Casa de Campo donde actúan cantautores. Pero lo que más llama la atención –y logra alcanzar la emoción– es el mutis de Suárez abrazado por la espalda por el Monarca camino de ser emérito: la foto enorme que hizo Adolfo Suárez Illana, el hijo mayor del primero, el diputado que quitaba la cara a los de Bildu, y que se llevó el "Ortega y Gasset" de 2009.

Pero lo que más llama la atención –y ahí no hay nada de emoción– es que saliendo media historia española sobre la escena, el espectador no se sume verdaderamente al poder del drama. Quizás sea por el limitado relato que hacen sus responsables: Díez de Rivera, para los dos dramaturgos, es la que convenció a Suárez de la necesidad de legalizar el PCE porque Suárez no entendía la importancia de la operación porque era un cándido hijo del Régimen que prefería lucir en bañador en "Paris Match". Y vaya. Es mucho limitar. O que Carrillo –el malo de la tragedia– no salga de cuerpo presente sobre la escena (cosas de la producción, imagino). O que la tragedia personal de Díez de Rivera se diluya en off sin que se indique que el "tío Ramón" en realidad era el Ministro germanófilo del primer Gobierno de Franco: Serrano Suñer. O sea, hay muchas cosas en "Carmen, nada de nadie" que llaman la atención, pero hay muy pocas que atrapan al personal, sobremanera, porque la fábula está contada con una frialdad marcada por un reparto corto que construye a los personajes históricos como si los espectadores no tuvieran referentes ciertos de ellos. Que sí, que todos sabemos cuál es la voz del Emérito porque está a un telediario de distancia; que sí, que hacer de Ricardo III es más fácil porque el referente está en el siglo XV.

