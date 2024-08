A veces lees/o escuchas tales barbaridades que lo primero que se te viene a la cabeza es pensar o decir: ¡no lo dirás en serio! Porque salen a la luz tantos disparates dichos y/o escritos que cualquier mente que albergue un mínimo de sentido común/cordura/sensatez no puede más que poner en duda la seriedad del mensaje y, si comprobase que la tiene, poner distancias preventivas con quien lo emite. Hay que tener muy claro desde el principio que hay algunos principios básicos que no admiten debate posible: cuando enfrente hay alguien que no los respeta y se permite la desvergüenza de tratar de descalificarlos o (si tiene poder suficiente) tratar de dañarlos solo cabe dar la espalda. Bueno, dar la espalda no porque igual te clava una estaca en ella. Mejor caminar hacia la salida sin dejar de mirar al frente, como esos cowboys o pistoleros de las películas de Oeste que abandonaban el saloon de esa guisa para no perder de vista los revólveres que dejaban atrás.

Hay asuntos muy propicios para ese surgimiento de opiniones llenas de espinas envenenadas, y casi todas están relacionadas con luchas enconadas y desprovistas de lucidez y tolerancia. La mal llamada política, por ejemplo, que empuja a multitudes a reaccionar como el ganado de las (nuevamente) películas del Oeste: un partido dispara al aire para asustar y se producen estampidas que arrollan lo que se pongan por delante. Busquen, busquen palabras que son trending topic y sabrán de lo que hablo. O el deporte entendido como choque de cizañas bélicas. O todos los "ismos" aislados en océanos de incomprensión, rencor y mieditis.

Suscríbete para seguir leyendo