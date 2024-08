No deja de sorprender el ministro Puente con sus frecuentes bravuconadas. Dijo el titular de Transportes la pasada semana en el Senado que los trenes viven en España el mejor momento de su historia, que nunca ha habido un mejor servicio ferroviario. Y le han llovido tortas del casar y mojicones.

Al señor de Valladolid le sale la chulería por esporas: abre la boca y le brotan champiñones. No le falta razón en que no ha habido en este país mejores trenes que los actuales. Pero ¿de qué sirven más rápidos si llegan a deshora? Por no rememorar sucesos de mayor cuantía en un verano lleno de incidencias. ¿Qué opinarán de la última bravata del ministro los viajeros que el pasado 5 de agosto tuvieron que romper las ventanillas de los vagones tras permanecer horas encerrados en un tren dentro de un túnel en Madrid sin aire acondicionado?

Dice Puente que «no tiene gran mérito» que los seis trenes que discurrían entre Madrid y Sevilla en 1992 llegaran a su hora. Como no tiene mérito alguno para esta gandaya que ese año se organizara una Olimpiada y una Exposición Universal de éxito innumerable y un gobierno socialista pusiera puntualmente al país en órbita. Otro del mismo signo lo conduce raudo al descarrilamiento. Señor ministro, ¿por qué no se calla? No se empeñe usted en ser Puente sobre aguas turbulentas.

Parece que Sánchez reparte las carteras ministeriales como si fueran chocolatinas. «Este se apellida Puente, que se ocupe de los trenes». Tiene cierta lógica, en el panorama político de este país en vísperas de extremaunción: el mayor gamberro del hemiciclo se apellida Rufián. Se preguntó el Presidente: «¿A quién pongo de portavoz?». A un rostro amable, debió pensar. Y entregó el micrófono de Moncloa a una Alegría. Como en el ministerio de Presidencia hacía falta artillería, ofreció el despacho de fiel escudero a Bolaños, que en castellano viejo es como se llamaba a los proyectiles esféricos de piedra, toscamente labrados, que lanzaban desde las posiciones defensivas las bombardas. Y así todo.

Suscríbete para seguir leyendo