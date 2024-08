¿Inversiones estratégicas?

Escribo esta columna en las últimas tardes de agosto con la tranquilidad que anuncia la vuelta a las responsabilidades, como los domingos anuncian un lunes. Y en esa tranquilidad aparecen asuntos que preocupan y que quedaron congelados por el calor del verano, pero ni esclarecidos ni mucho menos solucionados.

La gestión del territorio en relación con la actividad comercial es el origen, el centro y hasta el final de esas preocupaciones. Las directrices sectoriales de equipamiento comercial parecían ser el único documento al que enfrentarse para defender una Asturias comercialmente sostenible, solidaria, compacta y en la que el comercio minorista aportase, con sus 12.000 empresas asturianas, la calidad de vida, empleo y riqueza que deseamos. Pero la realidad es tozuda y nos coloca ahora frente a la ley de Proyectos de interés estratégico regional que puede y no debe cambiar el uso del territorio para la actividad comercial.

Los primero que llama la atención de esta futura ley es el uso de la palabra estratégico y su falta de concreción. La RAE dice que lo es aquello de "importancia decisiva para el desarrollo de algo" y parece lógico pensar que es prioritaria la definición de ese "algo" para que lo "estratégico" sea un instrumento para conseguirlo. Pero ese algo se anuncia y después se diluye.

Analizando el artículo 5 de este proyecto de ley resulta que proyectos estratégicos pueden ser casi todos, y ese "casi" es más un recurso de escritura que un convencimiento. Los nueve puntos iniciales que definen lo que serán estos importantes proyectos van desde la generalidad de promover el desarrollo económico social y territorial de Asturias, o crear y/o mantener empleo estable y de calidad hasta la cualificación del capital humano, pasando en todo momento por los términos ya habituales en estas lides de: económica sostenible, desarrollo digital, descarbonización e innovación.

Toda la redacción muy defendible, pero al inicio se dice claramente que los proyectos solo tienen que estar en una de estas nueve categorías, lo que abre la puerta a proyectos que creen empleo estable pero no sean innovadores, proyectos de desarrollo digital que no mantengan empleo, proyectos que sustituyan sectores en declive pero no impulsen la economía descarbonizada, y así hasta la combinación infinita en la que todo cabe. Solo tienen que o invertir 30 millones de euros o crear 100 puestos de trabajo en dos años y ni siquiera en estas dos condiciones se pide que vayan unidas.

En la exposición de motivos ya se adelantaba que la competencia territorial en la captación de inversiones privadas era el motivo de esta normativa. Dejarse arrastrar por la competencia sin marcan un plan, una finalidad, hace que lo estratégico deje de serlo por no existir un objetivo al que llegar con este instrumento. Y no por no estar definido sino simplemente por no exigirse el cumplimiento simultáneo de varios requisitos. La preocupación por no perder la carrera de la competencia territorial ha sido más importante que establecer en qué carrera queremos competir.

Y así las cosas vienen los peligros para el comercio minorista. Abrir los polígonos industriales a la implantación de grandes empresas de comercio es la frontera que la mayoría del sector no quiere traspasar. Así se ha defendido en las directrices del sector y esperamos consolidar en su texto definitivo, pero esta nueva ley abre la posibilidad a que sus 30 millones de inversión o sus prometidos 100 puestos de trabajo le abran las puertas a una declaración de proyecto estratégico que ni es innovador, ni sostenible, ni digital, ni promueve el desarrollo económico de Asturias porque destruye más que crea, ni es integrador porque desestructura los centros urbanos y comerciales, ni es competitivo porque tiende a la concentración de la oferta destruyendo a la competencia de menor tamaño.

Saltan todas las prevenciones y alarmas por la clara referencia en este proyecto de ley a que el Gobierno de Asturias puede ordenar la modificación del planeamiento urbanístico, tanto en la calificación del suelo como en su intensión de uso, incluso contra la opinión del Ayuntamiento donde esté ese suelo , sustituyendo la voluntad del pleno municipal por una decisión del Consejo de Gobierno, previo informe de la Cuota e, incluso que el proyecto puede ser declarado de interés público para beneficiarse de una expropiación forzosa.

Resultará interesante y posiblemente frustrante ver cómo se defiende por los partidos de la Junta General del Principado esta sustitución de las decisiones de los representantes de un municipio por el interés por una inversión privada para cambiar, llave en mano, las normas del suelo, incluso forzando un instrumento tan extraordinario como es la expropiación forzosa. Y resultará frustrante porque se diluye la autonomía municipal y el respeto entre instituciones públicas como se diluye lo estratégico en esta futura ley.

Como dice el gato de "Alicia en el País de las Maravillas": si no sabes donde vas, cualquier camino te llevará allí. En política y más en política económica hay que saber dónde se va, para que cualquiera no pueda cambiarte el camino por el que llegar allí.

Suscríbete para seguir leyendo