¿Y la cultura? ¿Qué lugar para la cultura?

Pocas materias –a pesar de disipar el mal humor de las naciones– han oscilado tanto en las configuraciones gubernamentales como la cultura. A pesar del uso y el abuso en los discursos, salvo excepciones, no ha logrado situarse como prioridad en políticas públicas. La conocida sentencia "la educación iguala, la cultura distingue", es expresiva de sus propias circunstancias en las estructuras de gobierno, que a menudo expresan en un segundo plano que ésta es más demandada que consumida. Hay cuatro dimensiones en políticas públicas que pueden ayudarnos a entender su posición: la diferenciación, el rango, los recursos y la visión.

La diferenciación supone poseer un departamento individualizado para las políticas culturales. La Rue Valois de Francia lleva desde 1958 manteniendo el Ministerio ideado por Michel Debré para André Malraux, que, además, como ministro de Estado, desbordaba ampliamente las prerrogativas de la dirección de su departamento. Un año después el propio Consejo de Estado reconoce a la cultura como una misión de servicio público. Es en esa época cuando la mayor parte de los países europeos van dotándose de un departamento ministerial propio, que en España no llegará hasta 1977. Pero es cierto que ya en el Antiguo Régimen el patrimonio y las artes recibían protección y mecenazgo real y que un Ministerio de Bellas Artes fue creado por Napoleón III en 1862. Los resultados indican no obstante que más allá del rango, lo más importante es que el organismo singularizado tenga permanencia en el tiempo, pues éste lleva mal las fases de compresión y descompresión que montan y desmontan estructuras. Cuando es una competencia compartida, no suele salir bien parada. Cuando está anexa a la educación, comunicación o portavocía son estas las que reciben el trato prioritario, En otras ocasiones se vincula a elementos de identidad, e incluso también incorporando las relaciones con las religiones. Es la batalla posmoderna de la identidad frente al proyecto ilustrado de universalización.

La segunda dimensión es la material. El presupuesto determina el alcance y la ambición de una política. El objetivo del 1% del Gobierno Mitterrand hizo replicar este tipo de iniciativas en otros países europeos. El problema es que cuando son necesarios recortes presupuestarios, la primera víctima es el propio departamento, y la segunda los recursos destinados a la cultura. Cuando hay contracción del gasto público, el retroceso en inversión cultural es proporcionalmente muy superior. Luego deberíamos analizar que parte de los recursos se destinan al patrimonio, qué parte a la creación, a las bellas artes, a la música, y qué parte a otro tipo de actividades. El apoyo a las industriales culturales no es una excepción europea, véase el caso de éxito de Corea del Sur.

El rango es la tercera dimensión. Puede parecer algo simbólico, y en parte lo es -en consonancia con la propia dimensión simbólica de la cultura-, pero da coherencia a la apuesta de diferenciación y presupuestaria y además suele venir acompañada de la cuarta dimensión: la visión. Un ministerio de Estado necesita un Jack Lang.

La visión va más allá de la personalidad del titular del departamento. Suele indicar la sensibilidad y compromiso del máximo nivel de decisión de una administración. Se adjudica a Jacques Chirac haber dicho que prefería un cuarto de hora de mala música que media hora de buena. La relación de la cultura con los grandes proyectos (les grands travaux) no es del todo mimética, pues hay otra dimensión que debe llevar aparejada para que sea permeable ante la ciudadanía, y es la descentralización.

La cultura, que están estrechamente vinculada a una visión de la sociedad a largo plazo y de su fuerza transformadora, necesita une place première, un lugar prioritario, un primer rango y no una posición accesoria en las estructuras gubernamentales. Jacques Attali suele repetir que la única función de la acción pública es organizar la solidaridad y preservar nuestra cultura. Démosle coherencia a estos principios.

