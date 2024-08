Pleamares veraniegas

La pleamar dejaba la playa vacía mientras en el paseo del Muro, Escurdia, Rufo Gª Rendueles había plenhumanidad, como si hubiese una concurrida manifestación, la procesión de Begoña, diríamos. El verano en Gijón depende de las mareas. San Lorenzo se queda sin arena para los bañistas con marea llena. Le salvan los laterales, al este y al oeste… La Ñora, Estaño, Poniente. Pero un domingo, un festivo agosteño parece que no poca gente decide su viaje a la playa si luce el sol. Por eso se producen los grandes atascos, las caravanas domingueras, el cierre de accesos a muchos arenales asturianos. Pocos consultan la situación de accesos, de carreteras, de las mareas, de cada playa.

Tras los colapsos de algunos de estos días de un verano irregular en cuanto lucimiento del sol se buscan explicaciones. "Regular aparcamientos, información en tiempo real sobre la afluencia a las playas, fomento del transporte público...", señalaba un reportaje de LA NUEVA ESPAÑA publicado tras una jornada de colapso costero y montañero en el que se comentaban soluciones al problema. A continuación se decía que "todo es poco para que la imagen de Paraíso Natural con la que se identifica Asturias desde hace décadas siga impoluta, más en los tiempos que corren con el turismo en la picota por su crecimiento exponencial y la masificación de los destinos. En el Gobierno regional –seguía– no están dispuestos a que ese fenómeno se instale en la región y quieren poner cerco a la estampa de playa y montaña abarrotadas con carreteras colapsadas", informaba este diario. "Queremos que Asturias sea referente en innovación y gestión sostenible", sostenía Gimena Llamedo, vicepresidenta del Principado, en cuyo departamento recae la gestión turística. Aunque Alejandro Calvo, consejero de Fomento, parecía quitarle hierro al asunto, mientras la vicepresidente anunciaba un "ambicioso plan" para organizar mejor el tráfico de personas y vehículos en las zonas costeras en temporada alta, apoyado en la Inteligencia Artificial.

Ni descubro nada ni hago publicidad y propaganda si mantengo que parte de la solución se puede observar y poner en práctica a través de este periódico en su versión on line, en "las ventanas al paraíso en directo las 24 horas del día", entrando en la www.webcamsdeasturias.com. En su pantalla podrá buscar entre más de centenar y medio de cámaras en Asturias más otras muchas en Cantabria, Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Madrid, mar o montaña, pueblos, puertos y varias autovías. Sobre todo playas. Las distintas conexiones se financian con aportaciones de corporaciones autónomas o municipales, entidades privadas (restaurantes, hoteles…) y cualquiera que quiera atraer visitantes a su zona. Como son conexiones con imágenes en directo se puede programar un viaje o excursión y modificar itinerarios o destinos sobre la marcha. Un ejemplo práctico es proponerse ascender a los Lagos de Covadonga. Se puede observar si arriba hace buen día, si los cubren las nieblas, si hay muchos o pocos excursionistas. También en las cámaras de varias playas se puede observar si luce bandera verde, amarilla o roja, si el aparcamiento tiene capacidad para recibir más vehículos, si tira "gallegu" o nordeste. En fin, una de las medidas del ente autonómico puede ser animar o ayudar a algunos ayuntamientos a incorporar nuevas cámaras ya que algunas corporaciones no tienen o no quieren cámaras, que ayudarían a que los viajeros vieran si en su presunto destino llueve o hace sol, la mar está "torpe" o "como un platu", en pleamar o bajamar.

Por supuesto que esta es una de las medidas más fáciles de instaurar. Otras son fomentar el transporte público, tanto por carretera como por ferrocarril, con lanzaderas que agilicen el viaje, tengan buenos horarios y comodidad. También creo necesario fomentar merenderos, arboledas y parques infantiles. Para que el ansia de disfrutar de un buen día no se convierta en un eterno encierro en un coche, la pesada búsqueda de un sitio para comer y una somnolienta vuelta de muchas horas.

