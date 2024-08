La colaboración de Asturias en la inmigración ilegal

La rehabilitación del Centro de Menores de Los Pilares nos confirma que los planes socialistas de acogida a los inmigrantes ilegales van para largo. Puerta abierta en Canarias y en otras provincias costeras y de ahí a toda España, Asturias incluida, estemos o no de acuerdo, que en Vox no lo estamos.

Los socialistas y demás partidos políticos asturianos o lo apoyan o miran hacia otro lado aduciendo argumentos humanitarios, ocultando que los 24 menores no acompañados que vendrán al Principado, a sumarse a los ya instalados, son la excusa para difuminar el enorme problema migratorio que se está generando. Esto va mucho más allá de la cuestión humanitaria, es un asunto de intereses particulares de los socialistas y sus socios en los que estos menores sirven como excusa para poner en práctica políticas cuyo fin último se dirige a que las izquierdas puedan perpetuarse en los sillones. Comprendemos que la búsqueda de una vida mejor de estos inmigrantes es lícita, pero lo que hay detrás de su acogida es el refuerzo del efecto llamada, el apoyo a las mafias que comercian con sus vidas y la falta de respeto a lo que millones de españoles y miles de asturianos demandan, un control de fronteras serio que acabe con esta farsa.

No vale que los gastos de estos 24 jóvenes los asuma el Gobierno socialista central porque al final lo hacen con el dinero de todos. No vale que la adecuación del centro de Los Pilares se financie con fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia porque Europa paga para que países como el nuestro se encarguen del problema migratorio, a ver si así lo mantienen lejos. Y tampoco vale que la Consejería de Asuntos Sociales disimule su mala gestión en relación a las fugas de menores institucionalizados anteriores, con resultados de explotación sexual de menores a su cargo, negando ahora el fracaso de los protocolos dañinos que defendió y proponiendo modelos más "cálidos y respetuosos con los derechos individuales".

La cuestión es que estos inmigrantes menores no acompañados que ya están y los que van a llegar próximamente, responsabilidad de Asturias porque los socialistas así lo quieren, van a anteponerse a los 250.000 asturianos en riesgo de exclusión social y en pobreza extrema. Van a ser una pantalla para disimular que Asturias, envejecida y empobrecida por políticas socialistas desastrosas, va a seguir viendo cómo se destinan recursos millonarios a inmigrantes ilegales menores no acompañados, mientras que miles de asturianos siguen pasando gravísimas necesidades que el gobierno social–comunista de Barbón no atiende.

Suscríbete para seguir leyendo