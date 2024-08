Defensa contra defensa

El Real Oviedo está lanzado tras batir el récord histórico de socios, superando por primera vez los 25.000 abonados, unas cifras que ni siquiera se alcanzaron en los años dorados en Primera División. Y su presidente Martín Peláez no ocultó su satisfacción, con un mensaje que colgó en su cuenta personal de la red social X: "No por estar siendo habitual deja de ser extraordinario. Una afición orgullosa de su equipo". Pero, apenas unas horas antes de celebrar este récord, el presidente del equipo azul tuvo un leve, muy leve, alcance con otro vehículo en el semáforo de la avenida de Galicia con la calle Hermanos Pidal, donde la defensa delantera de su automóvil tocó la defensa trasera de un coche patrulla de la Policía Nacional. Ambos conductores se bajaron, comprobaron que no había ni rastro del golpe y tan amigos.

Suscríbete para seguir leyendo