No cree uno, en sus muchas ignorancias, que sea verdad eso de que el presidente del gobierno está provocando un efecto llamada con su gira por los principales países de los que provienen los inmigrantes que entran en el país jugándose la vida. En realidad está haciendo lo que hacen los gobernantes ante problemas que los superan: quiere vaciar el mar achicando agua con un cubo. Intenta que los países emisores le ayuden a controlar el flujo de inmigrantes y lo aminore en lo posible. Algo improbable habida cuenta de que los que vienen no piden permiso a sus países para hacerlo, de hecho lo hacen a escondidas, a salto de cayuco, con ayuda de los aprovechados que les birlan sus últimas monedas para meterlos en esas cáscaras de nuez.

El verdadero y eterno efecto llamada es que en unos lugares tenemos de todo y en otros no tienen de nada; en unos hay oportunidades de prosperar y en otros las únicas oportunidades son de morir o vivir en la miseria hasta el fin. Desde que existe el ser humano hay migraciones. Los cazadores cambiaban de lugar, según las estaciones en busca de mejor caza y alimentos. Los pueblos sedentarios dejaban de serlo en cuanto alguna calamidad, guerra o desastre les impedía seguir con su vida y se iban a lugares más propicios. No tiene nada de nuevo que las gentes de lugares sin futuro se vayan a donde sí lo hay, al menos en potencia. Y no hace falta siquiera que nos vayamos fuera para constatarlo. ¿Qué es la "España vacía" sino el resultado de una emigración constante a lugares llenos, repletos, pero con muchísimas más posibilidades? ¿Por qué se quedan vacíos nuestros pueblos y comarcas, mientras a Madrid y otras grandes ciudades se les revientan las costuras y se van quedando incluso sin aire suficiente para que respiren todos?

Puro y duro efecto llamada. "Dinero llama a dinero, pero siempre el mucho al poco", decía aquel viejo chiste de los bancos. Uno entiende, claro, que este punto de vista jamás será compartido por quienes defienden esa ideología férrea de la propiedad masiva y acumulada en pocas manos. Pues desactivar el verdadero efecto llamada implicaría otro reparto de la riqueza más justo y equitativo, de modo que a nadie compensara demasiado irse de su tierra para prosperar en la de la lado o en las más lejanas. No deberían tener más medios y oportunidades los pueblos que las ciudades. No debería haber zonas de primera y otras de segunda, tercera y cuarta. No debería existir tan brutal desigualdad entre países, tras verse esquilmados los más pobres por parte de los que ahora se pasan de ricos.

Y no, no estoy defendiendo un programa revolucionario y hasta bolchevique. Humanismo cristiano se llamó hace algún tiempo. Fraternidad se ha llamado siempre. Inteligencia es su verdadero nombre. De necios es pensar que durará mucho un sistema basado en guetos para ricachones.

