La moda denominada sin género (genderless) sigue conquistando territorios más allá de las pasarelas y de los singulares estilismos que observamos en algunos de los chicos y chicas más influyentes del momento. La proeza de vestirse como uno quiere ha encontrado acomodo en una parte de la generación Z (más o menos, jóvenes de 18 a 26 años) y en algún que otro entusiasta; grupos sociales que cuestionan el binarismo y desafían las normas de género reconocidas hasta ahora. Por supuesto, esta tendencia cuenta con el apoyo de una industria textil ansiosa por abrir nuevos mercados.

La moda ambigua gana la calle

Desgraciadamente, nadie me lo tuvo que contar… Desde muy niño descubrí que si un hombre imita comportamientos femeninos o se viste con prendas de mujer es motivo de burla y ridiculización (en el mejor de los casos). Olvidados quedan ya aquellos tiempos pasados en los que los mandamases lucían tejidos bordados, medias y tacones (por ejemplo, en la segunda mitad del siglo XVII). Las mujeres tampoco lo tuvieron fácil. La diva alemana Marlene Dietrich se vistió de hombre en películas como Morocco (Josef von Sternberg, 1930) y Seven Sinners (Tay Garnett, 1940), y Greta Garbo en Queen Christina (Rouben Mamoulian, 1933), enfrentándose ambas con la moralidad de la época y quebrando los códigos de la vestimenta femenina. Su inspiración sirvió de ejemplo a otras actrices como Katherine Hepburn en Sylvia Scarlett (George Cukor, 1935), Diane Keaton en Annie Hall (Woody Allen, 1977) y Julie Andrews en Victor Victoria (Blake Edwards, 1982).

A paso lento, el siglo XX fue aplaudiendo la masculinización del guardarropa femenino por su practicidad y como una forma de empoderamiento. Hechos importantes: la generalización del traje sastre tras la Primera Guerra Mundial, la moda à la garçonne en los años veinte, la presentación que hizo Saint Laurent del esmoquin para mujer en 1966 y que tanto sedujo a Françoise Hardy y Catherine Deneuve, o la colección unisex con la que Rudi Gernreich sorprendió en la Expo’70 de Osaka.

Por otro lado, se mostró "condescendiente" con la feminización del armario masculino a partir del auge de los hippies en los 60s y 70s, las faldas para hombre que Jean Paul Gaultier incluyó en sus desfiles de los 80s y las controvertidas colecciones con las que David Delfín y Palomo Spain imaginaban un mundo donde las identidades pudieran expresarse sin juicios.

La industria de la música, algunas tribus urbanas y el colectivo LGTBIQ+ asimilaron estos conceptos: David Bowie utilizó en sus conciertos monos ajustados, túnicas con flecos y maquillaje, y no podemos olvidarnos de figuras como Boy George, Mick Jagger, Prince, Annie Lennox, Grace Jones, Fabio McNamara, Almodóvar, Paco Clavel y nuestro Tino Casal. ¿Recuerdan el revuelo que causó Miguel Bosé en nuestro país cuando apareció vestido con una falda?

Todas estas "apropiaciones" estilísticas, de un sexo al otro, se amplifican notablemente en el presente, evidenciando un sistema de géneros más fluido y no tan rígido. Así, firmas y diseñadores como: Rick Owens, Rad Hourani, Comme des Garçons, Ann Demeulemeester, Thom Browne, JW Anderson, Sean Suen y un largo etcétera, proponen colecciones disruptivas y ambiguas (prendas de tonos neutros, muy largas y oversize, con cortes asimétricos) con las que sobresalen los actores Billy Porter, Lucien Laviscount y Thimothe Chalamet, los cantantes Bad Bunny y Billie Eilish, la top model Cara Delevingne y el influencer ovetense Pelayo Díaz.

Asturias es tierra de talento y no permanece ajena a estas tendencias liberales en el vestir. Mientras que las prendas sin género de Ricardo Villoria escenifican sarcásticas recreaciones de la indumentaria cotidiana y llegan a inspirarse hasta en las carnavaladas del pintor Evaristo Valle, Constantino Menéndez y Yolanda González "made by kÖs" confeccionan sugestivos diseños para los espectáculos del genial Rodrigo Cuevas, ejemplo excepcional de todo lo que os estoy detallando en este artículo. No termino aquí… Estimulado por el mundo de las artes escénicas, Arturo Obegero crea en París vestuarios románticos, seductores y muy sofisticados para hombres y mujeres sin distinción, los modelos unisex de Celia Bernardo triunfan en China y en Estados Unidos, y Carlota Barrera, instalada ahora en Madrid, celebra con su ropa la herencia española, la historia queer y las identidades en continua evolución.

Determinar si estamos ante una realidad o un espejismo, lo decidirá el futuro. Está claro que hay movimientos que predicen cambios, como el ofrecer a los consumidores atuendos sin etiquetas restrictivas o eliminar de las tiendas las divisiones entre sexos, pero, de ahí a alcanzar una moda sin género universal y plena, será muy complicado. ¿Estarían ustedes preparados para tomarse en serio a un presidente del gobierno que se presentara en el Congreso con un vestido de lunares o una falda? Intuyo la respuesta. Dicho esto, solo me queda decirles algo: por favor, vistan como quieran.

