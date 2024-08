Poli bueno, poli malo, poli peor

Sin noticias de las condecoraciones de Juan Fortuny de Pedro, de 66 años, comisario provincial de la Policía Nacional jubilado en enero del 2023 tras 44 años de carrera en los que llegó a ser el número dos del cuerpo en Cataluña. Como se recordará, la semana pasada mató a su exnovia y a su exmujer en dos localidades diferentes y luego se suicidó. No quiero ni opinar de los perfiles que se le hicieron con posterioridad a la masacre, sobre su "intachable hoja de servicios", su "carácter reservado" pero "afable" y el homenaje que se le dispensó cuando colgó las botas (el arma, desgraciadamente, la conservó). Por lo visto, mucho sorprendió a su entorno que tan gran profesional en realidad fuese un asesino múltiple. No dice eso gran cosa del olfato de los miembros de las fuerzas del orden que le rodearon esas cuatro décadas de un desempeño que incluyó la lucha contra la violencia de género. Fue tras el minuto de silencio por una de sus víctimas, ambas mujeres empoderadas y con carácter que quisieron decidir sobre su relación y su destino pagándolo muy caro, cuando preguntaron al delegado del Gobierno en esa comunidad por los reconocimientos que en fechas recientes se otorgaron al funcionario público (orden del Mérito Civil, Cruz del Mérito Militar), si se los van a retirar. Con tono contrariado comentó que dicho trámite requiere su tiempo y que se tiene que estudiar cómo hacerlo. Lástima que el terrorismo machista no descanse en ferragosto, como nuestros próceres. Tendremos que esperar a que la burocracia se vuelva a poner en marcha en septiembre para ver si el Estado sigue honrando al tipo que dejó cinco huérfanos y segó las vidas de Pilar y Àngels, que así se llamaban, o le despoja de los inmerecidos honores que sigue ostentando. Cualquier cosa que no sea quitárselos de forma fulminante, con un decreto o con la fórmula que se precise, pues no creo que nadie en su sano juicio vaya a plantear un recurso, es un insulto directo a las inmoladas, a quienes las lloran y a todas las féminas. Mucha más prisa se ha dado el ayuntamiento de Lleida, que al día siguiente de cometerse el doble crimen inició los trámites para desposeerle de la Medalla de Santa Cecília por méritos profesionales con distintivo blanco que la Guardia Urbana le otorgó en 2015.

¿Qué hubiera pasado si una mujer llega a ejecutar fríamente a dos policías? Seguro que la reacción no habría resultado tan cautelosa. Sería deseable algo más de contundencia contra las manzanas podridas del cesto, aunque sea para devolver a las ciudadanas la confianza en los cuerpos de seguridad que deben velar por su integridad y la de todos. En los tristes listados de feminicidios se suelen encontrar casos protagonizados por guardianes de la ley y este año tampoco es una excepción. En junio, un policía local retirado de 56 años se suicidó después de asesinar y decapitar a su esposa, de quien estaba en trámites de separación, en Madrid. Hace unas semanas, un ertzaina fue detenido después de atacar con un cuchillo a su mujer y a sus hijas. Meses atrás se había cambiado de sexo, aunque no de nombre, en el registro civil, lo que ha dificultado su procesamiento por violencia de género. No todos se comportan como los ángeles custodios que juraron ser, cosa que solo demuestra que el machismo es una amenaza transversal que corrompe incluso a los más preparados para detectar el mal y combatirlo.

