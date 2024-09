No siempre más es más

Se calcula que todos los años se diagnostican 275.000 cánceres en España. En esta cifra no están los de piel, excepto el melanoma, porque no se consideran mortales. Los cuatro cánceres más frecuentes son los de intestino grueso, 44.000 casos al año, próstata, 36.000, mama 34.000 y pulmón, 29.000 casos. Cuatro de los pocos cánceres para los que existe un método probado de detección precoz. El otro cáncer susceptible de un diagnóstico temprano es cuello de útero, 2000 casos.

El diagnóstico precoz cobra más interés cuando apenas hay estrategias de prevención primaria, es decir, de evitar que ocurra el cáncer. Por eso, además de por su trascendencia, se han hecho tan grandes esfuerzos en el cáncer de mama femenino. La historia de cómo surgió tiene matices personales. La mujer del médico general Dr. Strax había muerto víctima de ese cáncer a los 39 años. El Dr. Strax entró a trabajar en una aseguradora médica donde se especializó en radiología. El dolor y la sensación de injusticia por la muerte temprana de su amada esposa presidía su vida. Propuso a la aseguradora realizar un estudio sobre la eficacia de la detección masiva de cáncer con mamografía. Eran los primeros años de la década de 1950 cuando la mortalidad por esa neoplasia crecía imparablemente. Con un estudio cuyo diseño y análisis son el fundamento de los programas de cribado, demostraron la eficacia de la mamografía para evitar muertes por cáncer. Pero, para disgusto del Dr. Strax, no evitaba, de manera significativa, las muertes en mujeres menores de 50 años. Quizá porque a esas edades la mamografía tenía muchos problemas de falsos positivos y negativos debido a la riqueza tisular de las mamas.

El descubrimiento de un cáncer en estadios tempranos puede tener muchos efectos beneficiosos y alguno perjudicial. Como lo que se pretende es evitar la consecuencia final de la enfermedad, la eficacia se mide en la reducción de la mortalidad por ese cáncer. Con el cribado de mama en mujeres mayores de 50 años podemos rebajar la mortalidad entre el 20% y el 30%. A eso se añade la reducción del daño debido al tratamiento. Entre los perjuicios, el más importante que no todos los cánceres en esos estadios precoces progresarán hasta matar. Algunos simplemente desaparecerán vencidos por las defensas del organismo, otros permanecerán quiescentes o crecerán tan lentamente que no afectarán ni a la vida ni a la salud. Las estimaciones más conservadores nos dicen que uno de cada cinco cánceres detectado no hubiera causado problemas. De momento no sabemos caracterizarlos, algún día lo haremos con la biología molecular.

Una vez que una mujer vence con la ayuda de la medicina su cáncer de mama, se pregunta si no tendrá un alto riesgo de que aparezca en la otra mama. Esa inquietud puede precipitar la decisión de solicitar una mastectomía preventiva de la mama supuestamente sana. Quieren vivir sin la amenaza, ya han tenido bastante con un cáncer. Es una actitud comprensible, pero, ¿tiene algún valor?. En medicina no siempre la deducción, a partir de la biología y la lógica, se compadece con la realidad. Que la mantequilla eleve el colesterol y que el colesterol eleve el riesgo de infarto, no asegura que los que comen más mantequilla tengan más riesgo de enfermedad coronaria. Ocurre que otras sustancias en ese alimento compensan los efectos perjudiciales del colesterol si no se consume en cantidades excesivas ¿Tienen menor riesgo de muerte por cáncer de mama las mujeres que practican una mastectomía preventiva?

El 7% de las mujeres que ha tenido un cáncer en una mama desarrollarán otro en la mama contralateral. Un riesgo suficientemente alto como para justificar las mamografías periódicas. Y como cabe esperar, es muy raro que ocurra un cáncer en el tejido residual de la mama cuando se realizó una doble mastectomía. Así que desde esa perspectiva, la cirugía preventiva es efectiva. Pero, para sorpresa del razonamiento lógico, esas mujeres no tienen menor riesgo de muerte por cáncer de mama. Con los actuales tratamientos y la probada eficacia de la detección precoz, cada vez más extendida, la supervivencia a los 20 años de las mujeres diagnosticadas de cáncer de mama supera el 90%. Una supervivencia que no está afectada por la modalidad del tratamiento quirúrgico elegido: sea una mastectomía conservadora, una mastectomía total o una doble mastectomía. Sin embargo, que aparezca un cáncer en la mama contralateral incrementa el riesgo de muerte ¿ cómo explicarlo? Lo más probable es que no sea él quien produzca la muerte sino las metástasis del cáncer primitivo del que ese cáncer es un marcador. Es decir, algunos cánceres ya están extendidos cuando se diagnostican. Poco a poco van construyendo su poder mortal hasta conseguirlo. Los tratamientos médicos y radioterápicos que completan la cirugía tienen el objeto de remover o detener esas células invasivas. Aunque no siempre se consigue, que la supervivencia a los 5 años del cáncer de mama localizado sea del 99% es bastante tranquilizador.

Suscríbete para seguir leyendo