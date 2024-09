El diablo me vendió su alma

Esto no se lo puedes contar a nadie, ¿vale? Debe quedar entre tú y yo, ¿de acuerdo? Un pequeño secreto. El caso es que hice un pacto con el diablo y me vendió su alma. Bueno, una opción de compra, para ser exactos. ¿Por qué accedió a hacerlo si yo no tengo nada que ofrecer a cambio? Quiero decir (y digo) que no está en mi mano entregar la inmortalidad porque ya la posee, y me confesó que es muy aburrida y que preferiría una sola vida bien aprovechada que un tiempo infinito pegado al mismo canal de televisión en bucle. ¿No envejecer y tener siempre un rostro plano, sin los rastros que deja el paso del calendario? No le interesa, mejor ser un libro abierto que una hoja en blanco. ¿Riquezas? No hay nadie más pobre que un rico que solo busca serlo más, y vestirse de Prada no le mola. ¿Superpoderes como esos superhéroes supertediosos de las películas que se pasan horas y horas destruyendo ciudades haciéndose los graciosillos? Bah. ¿Hacer el mal sin mirar a quién intentando reclutar a incautos que busquen lo que él descarta? No es divertido porque no hay nada más sencillo que planear, desarrollar y ejecutar maldades utilizando almas arrojadizas. ¿Y qué me pidió entonces? Pues que intentara explicarle por qué a tantos seres humanos les gusta tanto perder tiempo odiando lo que no comprenden, haciendo planes que caducan más pronto que tarde, viviendo de sueños que hacen las veces de opio en rodajas o juzgando lo que hacen los demás sin empezar por ellos mismos. Tengo un mes para encontrar respuestas válidas, o tendré que devolverle el alma con intereses luciferinos. ¡Y bueno es él siendo malo!

Suscríbete para seguir leyendo