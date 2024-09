Más allá de las Amosucas

El sublime nombre de Amosucas hace referencia a un bajío rocoso balizado cardinalmente que se encuentra en la bahía de Gijón cercano al puerto del Musel. Y ese puerto, el puerto del Musel, será escala a lo largo de todo el 2024 de 36 cruceros con 51.400 pasajeros. Nada que ver con los 803 cruceros y más de 3, 5 millones que recibió el puerto de Barcelona el año pasado. Pero mejor poco y comedido, que mucho y desmedido, creo yo.

España cuenta con alrededor de 7.700 km. de costa repartidos entre el litoral peninsular, los archipiélagos de Baleares y Canarias y las plazas del norte de África. En el 2023 contó con 639 playas con el distintivo de bandera azul, la mayor concentración del mundo y nos visitaron 86 millones de turistas extranjeros, alcanzando máximos históricos. Muchos de ellos eligieron destinos de costa y esa cifra récord se va incrementando año a año, sin que, a priori, pareciera tener tope.

Asturias con 400 kilómetros de litoral y 200 playas, 16 de ellas con bandera azul, poco a poco, va posicionándose como destino turístico. Esto está llevado a que cada vez más, muchos de nosotros, nos comencemos a cuestionar y a preocupar por lo que más tarde o temprano nos pudiera llegar a ocurrir por lo que ha sucedido en otras zonas, donde el exceso de turismo colapsa la forma de vida, los quehaceres diarios, las rutinas, la normalidad de las vecindades, donde se degrada el entorno, se contaminan las particulares idiosincrasias de los pueblos, y por supuesto, se altera el uso y el disfrute del verano de los habitantes habituales.

Las cifras incluso aquí son un poco espeluznantes. Ya saben: 80.000 personas en el AquaSella, 60.000 en el Xiringüelu, olvídate de ir a Arriondas a ver la salida de les Piragües, imposible llegar a Rodiles en coche, precios cada vez más prohibitivos para picar algo en Xixón, botellas de sidra que doblan su importe en un año, echadas en vasos de plástico y que ya ni si quiera se escancian, suma y sigue, y esto pareciera ser solo la punta del iceberg, el comienzo de próximos veranos masificados. Así que, en breve, supongo, aquí también estaremos hablando de turismofobia, gentrificación y todas esas lindezas que algunos hemos experimentado en otros lugares y que dan un poco de pavor.

Ante eso, últimamente en los telediarios se ha empezado a comentar que habrá que echarse a la mar, que ya está resultando más barato alquilar una embarcación para toda la familia en vez de pernoctar en un hotel o un apartamento, que eso ya es así en lugares como Baleares. Eso se afirma y también, que el turismo náutico va a ser la mejor de las alternativas logísticas para evitar esa alienación.

Bueno sí, supongo que sí, pero esto es Asturias y es el Cantábrico y salir más allá de las Amosucas a una mar abierta, bien sea con rumbo a Peñas, a Cabo San Lorenzo o a hacía Irlanda, Inglaterra o Normandia, salir a esas aguas, muchas veces de un tono gris inquietante, siempre nos ha infundido mucho respeto y nos asusta. Por lo que aquí, ese ocio va a ser un poco más complicado.

Es cierto que en España hay destinos en los que el mercado de la náutica de recreo está ya muy explotado, como pudiera ser el caso de Ibiza, donde muchas veces, la verdadera peligrosidad no está en las aguas, ni siquiera en las danas, sino en poder esquivar con acierto el tráfico de otros objetos navegables, pilotados por personas que hacen pésimo uso del RIPA (Reglamento Internacional para prevenir los Abordajes) y de las normativas de seguridad. Pero España, comparado con países de nuestro entorno (Italia, Grecia o Croacia), aún está muy por debajo del número de embarcaciones por habitante o por km de costa. Con lo cual, hay perspectivas amplias de crecimiento y oportunidades de negocio. Pero no seamos inconscientes, para manejar un barco algo hay que saber, un buen patrón, un buen lobo o loba de mar no se hace de la noche a la mañana, y da igual que se salga en una chalana, en un velero o en una moto de agua. El mar, el océano, no da margen para el error. Los últimos accidentes, como el del millonario inglés en Sicilia, nos hacen saber que es así, que ni los yates de lujo están por encima de las fuerzas de la Naturaleza, que las desgracias no solo suceden a los paupérrimos cayucos, y que rezar a la Virgen del Carmen nunca está de más.

Si lo próximo que tenemos que hacer es precisamente poner el foco y la mirada en nuestros puertos de mar, en los asturianos, ampliarlos y acondicionarlos ante una futura demanda de plazas en las dársenas deportivas, eso y generar nuevos servicios y opciones de ocio, tal vez sea ya la hora de culturizar a los usuarios potenciales, educarlos, educarnos, para que ese hito no nos pille desprevenidos: P ara que no perdamos, para que incluso ampliemos, lo que aún todavía nos queda de tradición marinera. Para que seamos capaces de ponerla en valor. Para que esa Asturias, esa Asturias marinera, como la Asturias sidrera, no pierda su esencia, su sello de autenticidad y su identidad. Para que vivamos la nueva era sin que las avalanchas nos perviertan en exceso.

A veces vivimos de espaldas a nosotros mismos, se diseñan planes para los otros, para los visitantes, pero se olvida de los que aquí quedan, de los que habitan heroicamente los pueblos todo el año, de los que cuidan del entorno, desbrozan los caminos y las riberas de los ríos, de esa gente a quienes les horrorizan los prados y las playas llenos de plásticos tras los botellones, de esa gente sabia, de esa gente auténtica que siempre ha estado y estará. Creo que deberíamos empezar a ser cautelosos porque con todo eso, con toda esa posible masificación, sino estamos alertas, con algo o con mucho de lo nuestro, se va a arrasar.

Y respecto al tema de los barcos de recreo y ante el futurible aumento del tráfico en las bahías asturianas, habrá que tener interiorizado cuando salgamos en lancha a dar una vueltina que: "Si a estribor ves colorado/ debes con cuidado obrar,/ cae a uno u otro lado, / para o manda ciar./ Si acaso por tu babor, la verde se deja ver, sigue avante, ojo avizor / débese el otro mover (…)".

Por mi parte, ahora que los visitantes gradualmente se están yendo, con el próximo rayo de sol voy a intentar acercarme Rodiles o a la Espasa, a ver si consigo aparcar. Sean ustedes felices en lo que resta de verano.

