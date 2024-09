No aprenden / .

Transcurrido el mes de agosto, retomo la disciplina mensual de enviarles a los lectores (alguno como Emilio Mortera, me lo recuerda) estos artículos con opiniones personales, y empiezo la temporada con tres temas que me han llamado la atención en el transcurso del mes pasado.

El día 10 de septiembre vence el plazo para el nombramiento del gobernador del Banco de España, vacante desde el cese de Hernández de Cos en el mes de mayo. El Gobierno ha propuesto como sucesor a Escrivá, actual ministro de Transformación Digital, negándose radicalmente el PP a ratificarlo por aquello de que un ministro de carné se ponga al frente de una institución a la que se le exige independencia. El candidato Escrivá, todo hay que decirlo, tiene un curriculum y cualificación técnica suficiente para desempeñar el puesto con solvencia, pero es un político afín al PSOE, titular en activo de un ministerio y el gobernador del Banco de España no solamente debe ser independiente y sin ataduras, sino parecerlo y con capacidad de crítica hacia las políticas del ejecutivo en el poder, por lo tanto, a pesar de su valía, hace bien el PP en negarse, aunque conviene recordar que Rajoy, haciendo algo similar, propuso a Guindos –ministro en activo y con un papel, en su día, discutible en el rescate bancario – como vicepresidente del Banco Central Europeo.

En el encabezamiento digo que no aprenden, porque todavía esta muy reciente aquel nombramiento como gobernador, sin consenso con los populares, de MAFO (Fernández Ordoñez) por parte de Zapatero (nefasto presidente del gobierno, que negaba la crisis y casi lleva el país a la quiebra) lo que dio lugar a un relajamiento en las funciones del Banco de España, permitiendo que los políticos de puertas giratorias gestionaran las Cajas de Ahorro. Aquella etapa de amiguetes y correligionarios metidos a banqueros, como saben ustedes, provocó la quiebra de prácticamente todas las cajas, y su rescate nos costó a los españoles 60.000 millones de euros. ¿Se imaginan lo que se podría haber realizado, en políticas sociales, con esa descomunal cifra en el periodo 2008-2012? Pues una parte muy importante de la culpa de aquel fiasco hay que achacarla al Gobernador del Banco de España que provenía del partido, de puestos en el gobierno y era la voz de su amo Zp.

Así que, para evitar situaciones como esta, y dar una imagen de seriedad ante el Banco Central Europeo, Sánchez debería descartar a Escrivá y pensar en otro candidato que sea capaz, independiente y no provenga de la política.

Lo de las puertas giratorias y nombramientos a dedo de amigos incompetentes, tiene recientemente otro episodio y es el que concierne a la empresa pública Correos. Todos recordamos cuando esta entidad cumplía un servicio ejemplar con eficiencia en su cometido y una gestión correcta. Hace cinco años, Sánchez nombró presidente a Juan Manuel Serrano, amigo personal y su exjefe de gabinete. Fue un nefasto nombramiento, porque durante el periodo de su gestión llevó a la empresa a la quiebra técnica con pérdidas acumuladas de 1.300 millones. Para mas escarnio, este desastre empresarial ocurre en los años en que más florecen y mejor van las compañías del sector de la logística, paquetería y envíos. Solo hay que ver cómo prosperan las multinacionales que operan en España. Bueno, pues después de este sindiós que nos ha costado una pasta a todos los ciudadanos, Pedro Sánchez destituye a Serrano de Correos, pero lo nombra director general de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre. ¡Ver para creer!

Hablando de Zapatero, cada vez son mas las voces que sospechan que su apoyo al sátrapa de Venezuela, no es gratuito. La verdad es que yo personalmente no lo creo, porque, si fuera así, habría que afirmar que "pecunia si olet". El dinero en esos casos, huele a corrupción, dictadura, asesinatos, infamia, represión y presos. ¡Joder con la izquierda caviar!, con la proliferación de los últimos casos de corruptelas, me pregunto qué ha pasado con aquel slogan del PSOE en el año 1979 que rezaba: "100 años de honradez" del que, por cierto, mi padre se sentía tan orgulloso. Si lo viera ahora…

