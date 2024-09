Nuestro embajador en Madrid / .

¿Cuándo se termina esto de Asturias?, gritó enfurecido un notable de la tierra tras tropezar y caer escalera abajo una vez finalizada la enésima cita de los asturianos en Madrid. Como somos grandones por naturaleza, cuando nos da por organizar saraos lo hacemos a conciencia, y no digamos nada si estamos lejos de Pajares. La relación de eventos ligados a la asturianía en la capital de España es extensa, y acostumbra a reunir a los mismos protagonistas con alta frecuencia. Un buen amigo residente allí me lo comentó con gracia: hay semanas en que acabo hasta el gorro de Asturias y de los asturianos. Como se puede apreciar, el término medio nos cuesta bastante en casa y fuera de ella, tanto para alabar como para denostar, porque desconocemos la medida de las cosas y tendemos a la hipérbole en casi todo.

Uno de esos paisanos que se mueve por la Villa y corte como pez en el agua es Lalo Azcona. Dejó Oviedo siendo joven para conocer a fondo la noche madrileña, porque lo suyo nunca fue la vocación franciscana. Su proverbial sociabilidad y sus indudables dotes para relacionarse le conectaron bien pronto con los que cortaban el bacalao en los medios, lo que le llevó a sentarse en la mesa del telediario cuando no había más televisión que la pública. Desde esa pantalla anunció a los españoles momentos claves de la Transición, siempre con su estilo desenfadado y cercano. Su paso por la tele le hizo muy popular en aquella época, aunque su inquietud personal le guiara por otros derroteros bien distintos.

De trabajar como responsable de prensa de una compañía minera de repente se vio envuelto en la venta de un petrolero en Nueva York, de su viejo amigo Fernández Tapias. Su imparable carácter emprendedor le impulsó a fundar luego una de las principales firmas internacionales dedicadas a la comunicación empresarial, a la que acuden quienes buscan salir a bolsa o los que pretenden maquillar su integridad, que de todo hay en la viña del señor. Desde hace años convoca en Madrid a los millonetis mundiales para ofrecerles inversiones aquí. Él mismo lo ha hecho con éxito en el sector tecnológico, a través de cotizadas y de multinacionales del mayor relieve.

Como no solo de pan vive Lalo, su colección artística gestionada por la Fundación Azcona es de las que quita el hipo. Y aún le queda tiempo para promover catálogos sobre sus obras, alguno premiado como el mejor del año por el Ministerio de Cultura.

Ladislao de Arriba Azcona es nuestro embajador plenipotenciario en Madrid. No hay causa astur que le sea ajena, dedicándose en cuerpo y alma a ellas. Hasta decidió complicarse la vida al asumir el gobierno del Consejo Social de la Universidad de Oviedo, del que fue su mejor presidente. Me constan sus desvelos, siempre discretos, hacia las cosas del Principado, en el ámbito mercantil o social, pasando simplemente por el apoyo a quienes se le acercan a recabar su ayuda o consejo. Su implicación suele ser, además, gratis et amore, solo con la vista puesta en el progreso de la región y de sus ciudadanos.

En la sede de su embajada madrileña repleta de arte, Lalo mueve su extraordinaria agenda de contactos para servir a Asturias y a los asturianos, algo que tiene que saberse porque detrás de tantos avances que hemos experimentado está su generosa mano. Nuestro embajador lo hace, además, con extraordinario buen humor y campechanía, bien alejado de ese empalagoso trato que ciertos rancios diplomáticos acostumbran a brindar.

Como aún no le hemos agradecido esto con una de las medallas de Asturias, al menos tengamos el detalle de expedirle ya las cartas credenciales de su condición de nuestro embajador en Madrid. O mandarle la bandera azul con la cruz de la Victoria, para que la pueda lucir desde el balcón.

