Vuelta a la realidad

Escribe Raúl del Pozo, con la lucidez que le caracteriza y que no enturbia el paso de los años, que la inmigración es una nueva modalidad de la lucha de clases. Mientras tanto, el clasismo más clásico emerge como desde hace tiempo no se había visto en España empujado hacia un abismo de incomprensión y falta de entendimiento social. En algunos casos, por todo cuanto vemos y escuchamos, podría incluso hasta justificarse en lo que concierne a la cultura y otros hábitos de vida. Esa separación entre ciudadanos se percibe en estos momentos como en otras sociedades avanzadas, no llega aún al extremo como sucede en el Reino Unido pero sí trasciende en el plano político debido a una exasperante polarización de la conversación pública propiciada por los líderes de los partidos.

Los españoles vemos pasar por delante nuestros problemas sin resolver al mismo tiempo que la convivencia se emponzoña. Uno tras otro estos problemas parecen ser lo de menos para unos políticos que han basado su estrategia en el enfrentamiento y a la vez animan a la propia sociedad a enfrentarse entre sí eligiendo una trinchera. Es como si no hubiera en el aire un gramo de cordura ni en la tierra un cabo donde atarse. Las izquierdas y las derechas no se ponen de acuerdo en nada haciéndonos creer que su propia supervivencia consiste precisamente en el desencuentro y el conflicto. Existe disconformidad para devolver la independencia a un poder judicial intervenido, en la necesidad perentoria de una nueva ley de inmigración para atajar la llegada incontrolada de los cayucos y las pateras y combatir las mafias que operan en África. La desunión nacional es fruto, además, de la estrategia del Gobierno, que consiste en echarse en brazos de los separatistas empeñados en debilitar el Estado y asestar el golpe definitivo a una España simétrica de igualdad territorial. Lanzan mensajes de que todos los españoles pueden beneficiarse igual que Cataluña de una financiación singular, cuando es una monumental trola.

