Sexu, amor e intereses nel canciu tradicional

En 1952 l’etnomusicólogu estadounidense Alan Lomax visitó Asturies y recoyó un garrapiellu de cancios tradicionales. En 2010 el Muséu del Pueblu d’Asturies asoleyó un llibru con esa andecha, en dos discos y la trescripción de les sos lletres. Lo que vien darréu, salvo que se diga otra cosa, pertenez a talos andecha y llibru.

Al marxe de la música, maraviosa en munches ocasiones, el canciu tradicional ofrez un amplísimu repertoriu de dellos aspectos de les rellaciones ente homes y muyeres, o viceversa.

Vamos reparar, pa entamar, nesta sutileza: Las ovejas son blancas / y el prado es verde; / el galán que las guarda / muere de sede. O esta otra de la vaqueira: ¡Que dame la manu / que yo de pena morru, eeeeh! / ¡Que dame la manu, / pa subir al horriu! (nun fai falta aclarar que, como n’otres canciones, l’horru ye un llugar afayaízu pal secretu y l’apartamientu).

Esisten munches variantes d’esti cortexu incitáu y fallíu qu’agora trescribimos: –¿A dónde vas a dar agua, / mozu, a los bueyes, / que desde mio cama siento / los cascabeles? / –Si sientes los cascabeles / de mi parexa / levántate de la cama, / ponte a la rexa. / –Yo a la rexa no me pongo / ni a la ventana, / que quiero dormir el sueñu / de la mañana.

L’amor como unión indesarreyable, de la que, acasu, ún quedría desarreyase, bailla nesta conocida copla: Engadeyar, engadeyar / engadeyéme, / engadeyéme nun bardial. / Engadeyar, engadeyar, / engadeyéme, / nunca me pude desengadeyar, que n’otres versiones de la mesma andecha de Lomax, precisen: enguedeyéme con una de quince.

El rechazu al amor por falta de perres constituye canciones perconocíes (… que mozu ensin llabranza ye como molín sin rueda…, por exemplu). En delles ocasiones el fracasu manifiéstase cola burlla del vieyu que pretende ser mozu. Yo caséme con un vieyu / por fartame de reír / punxe la cama no alto / y nun podía subir conozse de sobra, pero quiciabes ye menos conocida esta otra: Yo caséme con un vieyu / y metilu en un zurrón. / ¡Mira el pícaru del vieyu / cómo duerme calentón. Pero tamién se pregona’l fracasu de les pretensiones de la moza: Yo caséme con un vieyu / por tomar bon chocolate, / y a la mañana me dice: / –El molenillo no bate. O nesta otra: Yo caséme con un vieyu / por poneme de señora, / y otru día a la mañana / cogí el palu y fui pastora.

Una estaya d’esi conflictu d’intereses manifiéstase nel rechazu de los pás a una rellación, principalmente, pola falta bienes del pretendiente. Otres vegaes, esi fundamentu nun ye esplícitu. Esti canciu, que tien gracia, y que remite a l’eternu conflictu ente xeneraciones ofrez otru aspectu d’esi conflictu: To madre reburdia y riñe / porque te fago l’amor. / Nun s’acuerda que to padre / fexu lo mismo que yo.

N’ocasiones apaecen profesiones arreyaes al amor: Yá nun soi marineru, / que si lo fuera, / en la barca llevara / a la mio morena. Y menos llírica, pero más realista: Madre, yo quiero a un mineru / de la mina d’El Fondón, / pues anque’l carbón ye negro, / les pesetes non lo son. Y entovía más realista’l final d’un llargu testu onde la pastora abandona al pastor por un «caballeru». Asina pieslla’l pastor: –El que se halle solo y pobre / no busque mujer bonita, / que a la puerta del querer / viene el rico y se la quita.

El retu y l’enfotu nes propies fuerces nun son infrecuentes: La soberana, / la que va pola Pedrera / ¡cómo ximielga la saya! / ¡Cómo ximielga la saya! / Y si yo fuera con ella, / mucho más la ximielgara.

El molín, los sos dueños (principalmente, la molinera) y la molienda son fonte bayurosa de cantares. Conocen vustedes un balagar de coples d’esa mena, incluyíes aquelles nos que’l cura faise’l dueñu de los molinos y los rapacinos… Trescribir equí nada más qu’una muestra daría pa mui llargo. Solo una que, acasu, ye menos conocida: Demoniu de moliñeru, / tu, ¿qué-y ficiste / a aquella probe moza / qu’está tan triste?

Que lo disfruten y, si pinta, que s’animen a cantalo. Estes o otres, pero les nuestres. n

