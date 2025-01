El kilo de ruso, por las nubes

Vsevolod Kozhemyako, uno de los hombres más ricos de Ucrania gracias a su consorcio agrícola Agrotrade, es el fundador de Jartia (Khartiia), un batallón paramilitar de voluntarios que, con el paso de la guerra, se ha convertido en la 13.ª Brigada de la Guardia Nacional, con más de 5.000 soldados y ha librado batallas decisivas contra el invasor ruso. Como hombre de negocios metido en guerras nos recuerda el materialismo de matar, que en ambiente de propaganda bélica queda en segundo plano, más cuando se trata de morir.

Ucrania no es tan fuerte como Rusia y tiene que matar con eficiencia, dar el mejor servicio con el personal y los medios limitados que tiene. Kozhemyako, partidario de matar más barato, ha calculado que un soldado ruso muerto cuesta 3.800 euros, algo que Ucrania no se puede permitir durante mucho tiempo. La carne rusa está por las nubes. El peso promedio de un varón ruso adulto son 73 kilos. Te sale el kilo de ruso a 52 euros. No sabemos si el peso del alma rusa son los 21 gramos que calculó Duncan MacDougall en 1907, pero es muy apreciada. Militares e intelectuales hablan de ella como de una exquisitez comparable a su caviar o el cangrejo real kamchatka. "¡Ah, el alma rusa!".

Hace años, empachados por el liberalismo obediente a los empresarios, soñábamos la pesadilla de que se generalizaría que estos gobernaran los países. Ya están ahí por situaciones excepcionales, por vías democráticas y por amistades populistas. Los empresarios sitúan las cosas en su sitio (es decir, en el sitio de los empresarios) y son partidarios de la tecnología, que es una inversión, y no del trabajo, que es un gasto. Cada vez menos ucranianos quieren ir a la guerra y aumentan las deserciones. Falta personal. En su ejército hay muchos colombianos. Colombia exporta el talento para la violencia que ha desarrollado su cultura.

La guerra es buen negocio, pero habrá que ver las estrategias empresariales que la regirán, ¿se penalizarán las demoras en la destrucción como pasa en la construcción o los generales cobran por objetivos o...? n

