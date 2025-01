El colesterol bueno y los paraguas

El colesterol HDL o colesterol unido a lipoproteínas de alta densidad se conoce popularmente como "colesterol bueno". La razón es que muchos estudios observacionales mostraron una fuerte asociación entre niveles altos de colesterol HDL y un menor riesgo cardiovascular. De esta forma se sugería la hipótesis de que elevar los niveles de c-HDL en el cuerpo podría reducir infartos, anginas y otros eventos cardiovasculares, lo que grabó en el acervo popular la idea de que niveles de c-HDL alto podrían "compensar” tener alto el colesterol LDL. Pero, ¿es esto cierto?

Para poder responder debemos, en primer lugar, comprender la diferencia entre asociación y causalidad. Aunque la asociación inversa entre el c-HDL y la enfermedad cardiovascular es incluso más fuerte que la relación directa entre el c-LDL y dicha enfermedad, en el primer caso no se trata de una relación causal. ¿A qué nos referimos?

Pensemos en un viajero intergaláctico que, desde su lejano hogar, más allá de Orion y de las puertas de Tannhäuser, llega a nuestra lluviosa región. Intrigado por las constantes precipitaciones de moléculas de H2O decide investigar el asunto y comienza a observar nuestras ciudades los días de lluvia. No tarda en darse cuenta de que siempre que llueve los asturianos llevamos unos palos coronados por una semiesfera de tela. La asociación de los paraguas con la lluvia es fortísima. No falla, siempre que nos ve con ellos abiertos coincide que llueve. El visitante de las estrellas piensa haber dado con la clave del asunto.

Pues exactamente esto fue lo que le pasó a una famosa empresa farmacéutica, que invirtió millones de dólares en el desarrollo de un fármaco que elevaba los niveles de c-HDL. La idea no era mala. Subiendo los niveles del colesterol bueno reducirían la enfermedad cardiovascular. El único problema fue que no lo consiguieron. Subir el c-HDL no reducía ni los infartos ni nada de lo que se pretendía. Todo lo más aumentaba el riesgo de degeneración macular. ¿Qué estaba pasando? Pues que, igual que con los paraguas y la lluvia, la asociación no era causal. Los paraguas son simplemente nuestra respuesta a la lluvia porque no queremos mojarnos, y su presencia, como mucho, nos señala la situación meteorológica, pero no intervienen para nada en la causa del clima. En cambio, los tratamientos que reducen el c-LDL, independientemente del mecanismo que utilicen, sí reducen el riesgo cardiovascular, ya que esa relación es verdaderamente causal.

La medicina no trata de convencernos de que hay que bajar el colesterol LDL para vender un fármaco que sirve para bajarlo, sino que existen fármacos para bajarlo porque reduce el riesgo cardiovascular y la gente se muere menos. Si lo que hubiese demostrado reducir el riesgo cardiovascular hubiese sido subir el c-HDL no tengan dudas de que las estanterías de las farmacias estarían repletas de fármacos con ese objetivo.

La historia del c-HDL nos deja una lección importante de cara a no caer en otros errores similares: no todo lo que se asocia con un menor riesgo de enfermedad es necesariamente causal. Al igual que en el ejemplo de los paraguas y la lluvia, los resultados que obtenemos de un estudio observacional pueden no reflejar la realidad de una intervención clínica. Se trata de una buena fuente para generar hipótesis, pero estas deben ser probadas en otro tipo de estudios, como los ensayos clínicos aleatorizados o los estudios de aleatorización mendeliana.

Estos últimos son estudios en los que los que los investigadores aprovechan las diferencias genéticas de las personas, que influyen en sus niveles de colesterol, presión arterial, etc. Estas diferencias se distribuyen al azar (de ahí el término “aleatorizado") en la población, como si se tratase de un ensayo clínico en el que a unos participantes se les administrase un tratamiento y a otros no.

Existen personas a las que la lotería genética les ha otorgado un perfil lipídico muy favorable. De manera natural tienden a tener niveles de colesterol LDL (el malo) muy bajos. Estas poblaciones tienen un riesgo cardiovascular muy bajo sin padecer, por contra, efectos secundarios. Cuando fueron apareciendo fármacos capaces de reducir el colesterol a los niveles de estos ganadores de la lotería genética se vio que el riesgo cardiovascular se reducía también a esos mismos niveles. Demostrando así la causalidad en la asociación entre el c-LDL y la enfermedad cardiovascular.

Recuérdelo la próxima vez que llueva y abra su paraguas.

