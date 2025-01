La competencia está en el suelo

Intentando estar aún dentro de las fiestas navideñas, con la desconexión del inicio de año tranquilo, las opiniones interesadas sobre la regulación asturiana de los proyectos de inversión estratégica, me recuerda que , ya en el mes de octubre, las grandes empresas de distribución comercial avanzaron rumbos para 2025.

Fue este mes momento de encuentro de las empresas de mayor tamaño del comercio minorista físico: la asamblea de la Asociación Nacional de Grandes Superficies y el congreso de la Asociación de Centros y Parques Comerciales. En el primero se habló de las estrategias de sostenibilidad medio ambiental y de retención del talento y una crítica clara y determinante a las "trabas legales" que tienen para su expansión, no solo las lentitudes burocráticas sino todas , desde los horarios de apertura, a la legislación sobre promociones llegando a la importante ,que es la normativa urbanística que decide donde y con qué superficie pueden implantarse más empresas grandes o crecer las que ya existen.

Llamar traba legal a la legislación que pone un cierto y más bien escaso orden en el mercado del comercio minorista, mezclándola con las dificultades burocráticas que imponen las administraciones públicas en su funcionamiento, es una estrategia de confusión, muy elaborada, en la que empiezan por lo que estamos de acuerdo y es que la administración pública está para facilitar y no para entorpecen, para llegar donde quieren llegar y es que cualquier legislación es mala y que no hay más ley posible que la que no existe.

En esa línea fina que separa el cómo se deben hacer las cosas (burocracia) del cómo deben ser las cosas (regulación) , está el poder político que tiene la obligación de cuidar, proteger y ayudar para que , en cuestiones de economía y empresas, los tamaños no sean determinantes y la libertad económica venga unida a la igualdad, en un país que se define en la Constitución como Estado social y democrático de Derecho.

Pues si esto parecía suficiente, resulta que todavía hay un más allá, más preocupante, más hambriento, más voraz. El Congreso de la Asociación Nacional de Centros y Parques Comerciales anuncia en sus publicaciones, después de las alabanzas al resultado en incremento de ventas y al empleo que generan, que en los dos próximos años habrá 42 nuevas aperturas de centros y parques comerciales, con 1 millón de metros cuadrados de superficie para alquilar , de los que un 81% serán parques comerciales, fundamentalmente en las comunidades de Madrid y Andalucía, que tampoco es una coincidencia.

800.000 metros cuadrados nuevos de parques comerciales significa que 34 nuevas instalaciones se irán fuera de los espacios urbanos, donde no hay viviendas ni actividad social, porque el tamaño individual de cada uno hace casi imposible su ubicación dentro de las ciudades y buscarán ese espacio en terrenos no urbanos, en polígonos industriales, zonas que habrá que recalificar en su uso, enlaces de autopistas o carreteras de alta densidad de tráfico y , en definitiva en medio de donde hoy no hay ciudad pero ellos quieren llevar a su clientela para que haya consumo, solo consumo.

Sin ningún tipo de rubor llenan su web de artículos sobre sus esfuerzos en descarbonización, en reducción de la huella de carbono y en sostenibilidad, y digo sin rubor porque solo lo estudian cuando las personas están dentro, una vez que han llegado al "corralito" porque lo que ocurre fuera de su parcela, lo que se contamina para llegar allí, la huella de carbono de proveedores y clientela, el atasco en carreteras y el efecto en el conjunto de la economía del lugar en el que se instalan, ni existe ni les preocupa. El negocio es el negocio e importa lo que pasa dentro de mi parcela.

Ambos casos ponen de relieve que la competencia en el mercado del comercio minorista no está solo, ni mucho menos, entre el comercio físico y el online, sino que la competencia fuerte incluso depredadora está en el territorio, en el acaparamiento del suelo y en sus usos. Cuando se trata del territorio entran en relación muchos intereses económicos: la propiedad del suelo, la empresa inversora, la constructora, la que alquila y la que vende productos o servicios, sin olvidar al o los comisionistas que entran en medio. Todo un universo de intereses económicos para los que la sostenibilidad económica, social y medio ambiental entra en la categoría de traba burocrática, cuando me impide santificar mi negocio, lograr mi beneficio o mi prima anual.

Y en el lado de quienes muchas veces perdemos en esta competencia, estamos los que queremos ciudades compactas llenas de tiendas, de todo tipo y tamaño pero dentro, que las tiendas estén para atender a las personas no para llevarlas a no lugares , anónimos y repetidos ,cerrados y diseñados para el consumo y no para la compra. Puede que volvamos a perder en el próximo año alguna batalla, puede que no se nos escuche aunque tengamos razones , puede que una inversión pese más que 15.000 empresas, puede… pero no dejaremos de defender lo que es mucho más que empresa, negocio, competencia, es una forma de vida sostenible de verdad. n

