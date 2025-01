Deseos para el 2025

Todos los años por estas fechas es habitual que los niños y las niñas, pero también las personas adultas, escribamos una carta a los Magos de Oriente, pidiendo un montón de regalos, sabiendo que no todos pero al menos alguno tengan bien a traer desde Oriente.

Nuestra carta particular pide, pero se compromete a trabajar para que esas peticiones en forma de objetivos sean una realidad. Y de Oriente lo que queremos es paz en Gaza, que se termine con la invasión a Ucrania, guerras que solo dejan miles de víctimas inocentes para saciar los deseas imperialistas de quienes invaden, tampoco debemos olvidar la tragedia de la dana, fundamentalmente en Valencia, donde las ayudas deben de llegar cuanto antes para que la gente pueda, dentro de la dificultad, recuperar una vida mínimamente digna y que se asuman las responsabilidades políticas cuanto antes, como garantía del compromiso de que esto no vuelva a ocurrir, en un mundo donde el negacionismo al cambio climático nos está haciendo mucho daño. Europa se la juega, ante un nuevo gobierno en los EE UU, que más allá de las barbaridades machistas, xenófobas que dice, lo que va hacer es proteger su economía y empleo llenando sus fronteras de aranceles a los productos que vienen de fuera, y Europa debe tener una auténtica política de protección de su industria, y de su actividad productiva, una estrategia de reserva de materias primas, unos fondos europeos extraordinarios que debe de convertir en ordinarios para dar soporte económico cuando determinados sectores estratégicos entren en crisis, además de una estrategia en materia migratoria con verdaderas políticas de integración que si o si vamos a necesitar en una población que envejece en Europa con una tasa de natalidad por los suelos. En España los objetivos son acabar con el ruido, los insultos y el bloqueo legislativo que se ha impuesto en el parlamento, donde es irrenunciable la reducción de jornada a 37,5 horas, la aprobación de la ley de Industria, la subida a 1.200 euros del salario mínimo, y una mesa de negociación en materia de Salud Laboral para reformar la ley de Prevención después de 30 años y acabar con la prevención formal. Desde luego en Asturias urge poner en marcha todas las medidas de la concertación como son la creación de las mesas de empleo, de seguimiento de los Fondos New Generation, de la Agencia de Inteligencia Artificial y la mesa de negociación de un Pacto de Cuidados. La puesta en marcha de las áreas sanitarias, la salud mental, la reducción de las listas de espera y el fortalecimiento de la atención primaria, así como la mejora de las condiciones laborales de los docentes serán objetivos prioritarios. Mención aparte merece la vivienda, inaccesible para nuestros jóvenes, a los que tenemos que dar respuesta para que no tengan que renunciar a tener un proyecto de vida, y así podríamos continuar con más reivindicaciones, pero dentro de un contexto donde se avecinan muchas oportunidades que no podemos dejar escapar. Así que para este año que empieza muchísima salud porqué para lo demás estaremos como siempre peleando y negociando para conseguirlo.

Suscríbete para seguir leyendo