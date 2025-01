Estigmas y traumas

Con el inicio del año, el gobierno británico concede unos reconocimientos en forma de "Honorables del Año" a personalidades anónimas o famosas que han mejorado el universo Commonwealth. Entre las personalidades famosas premiadas en 2025 destaca Gareth Southgate, el seleccionador inglés de fútbol, que tras perder su segunda final consecutiva en la Eurocopa (Oyarzábal, minuto 86) parece haber levantado el ánimo del prestigioso equipo inglés. Tal vez la renuncia del bueno de Southgate a seguir en el puesto haya influido en la concesión del premio (aprende, Cholo).

Pero en estos premios destacan los honores concedidos al actor y escritor Stephen Fry por su inagotable esfuerzo en la lucha contra el estigma de las enfermedades mentales y en la concienciación social para favorecer la inclusión social de los afectados, algo que Fry conoce de primera mano, en su concreto caso por padecer el trastorno bipolar que le ha causado muchos dolores y frustraciones.

Desde hace unos 15 años, cada día es más frecuente que famosos o perifamosos que padecen o han sufrido algún problema mental hagan pública declaración de sus males. Recuerdo a Brooke Shields, Alan Alda, Michael Phelps, Robin Williams, Emmanuel Carrère o Joe Pantoliano (el gran Ralph Ciffaretto de los Soprano), entre ellos. Pero con el paso de los años, a los profesionales se nos revela que los testimonios de las "celebrities" tienen un impacto discreto o inexistente en su propósito y que poco ha cambiado el estigma que sufren las personas con enfermedades mentales graves. Esto no sucede cuando las personas que ofrecen su testimonio sobre la superación personal de estos procesos es percibido por los pacientes como "uno de los nuestros". En este caso, los "modelos" gozan de mayor credibilidad y sin que ello sirva para quebrar el rumbo doloroso de muchos casos, si que se aprecia una cierta incorporación del mensaje que envían "los iguales", repito, "los iguales" y no los que gritan más alto.

Pat Corrigan, en 2021, un experto en "representación social de la enfermedad mental", hizo un curioso estudio en Illinois. Reunió a 558 trabajadores de una planta de Amazon para medir su percepción personal de la enfermedad mental y cómo variaba en función de la figura social que se les presentaba como afectada. Se trataba de comparar mediante una encuesta cómo se valoraba a una celebridad social con una persona afectada pero desconocida fuera de su ámbito de vida cotidiana. Se entregó a los encuestados un listado de 58 celebridades: la elegida como más famosa fue la cantante Mariah Carey, por delante de J. K. Rowling y Serena Williams. Mariah Carey había contado en 2018 que seguía tratamiento psicofarmacológico y psicoterapéutico para un trastorno bipolar desde 2001.

En el otro lado se seleccionó a Melia Lovacchio, una trabajadora social californiana que había escrito un libro sobre su experiencia tras haber padecido esquizofrenia y tras dos ingresos hospitalarios. Melia es la directora del Programa Antiestigma en una asociación de pacientes-expertos.

La conclusión fue que los encuestados veían como más aceptable y más cercana a la persona menos famosa, en el tema por el que se les preguntaba, claro. Estos dos rasgos son fundamentales para incorporar estrategias que ayuden a reducir el estigma en los afectados. Y, aunque el estudio tiene limitaciones, indica algunas cosas interesantes. No es nada malo que las personas famosas hagan pública exposición de las enfermedades que sufren, sean cuales sean. Todo ello ayudará a que la sociedad pueda integrarles con la menos discriminación posible. Pero no pensemos que esto tiene impacto en ese drama llamado "estigma". No es el caso.

Estudios similares afirman que considerar la enfermedad mental como una enfermedad exclusivamente cerebral también agrava el estigma. Como lo agrava la connotación peyorativa que se vierte contra los tratamientos biológicos, desde la TEC a los fármacos. Hace unos días que una Laura Morán, psicóloga y sexóloga por convicción, se despachaba sin mesura ni responsabilidad alguna contra los tratamientos psiquiátricos desde un programa televisivo que presume de "científico" y que emite una cadena pública. Bueno, es una actitud que se descalifica por sí misma, pero que agrava la situación de los más necesitados. Tal vez convenga recordar, "tout proporción gardée", que a fecha de hoy, tratamientos tan "biológicos" como el psicoanálisis y la hipnosis son los que están fuera de la cartera de servicios del Ministerio de Sanidad para toda España (tanto en la de 1995 como en la de 2004).

Todo lo que rodea al estigma y a otros conceptos como "insight" o recuperación, que dependen en gran medida de estudios cualitativos y de la subjetividad del usuario, es un mundo complicado e inestable, difícil de aprehender desde un nivel "científico", pero que en su explotación moviliza cantidades ingentes de dinero y notoriedad social. Por lo tanto, se requiere toda la prudencia y responsabilidad posible para abordarlo.

En el caso concreto de Stephen Fry, nuestra estrella invitada, se suman las vinculaciones que el actor establece entre los abusos sexuales de que fue objeto en su infancia y su trastorno bipolar. Contraponiendo a la documentación científica actualmente vigente, Stephen Fry no tiene freno al afirmar a quienes han sido víctimas de abusos sexuales que "dejen de darse pena así mismos y sigan adelante en sus vidas". Esta negación tan sorprendente de un dolor tan íntimo es aprovechada por la postpsiquiatría y aledaños para negar la existencia de enfermedades mentales graves asociadas, afirmando que todos los males vienen de los abusos sexuales sufridos en la infancia. Los abusos sexuales en la infancia son frecuentes. Los traumas derivados hay que abordarlos con suma prudencia y de forma personalizada. Hay herramientas psicoterapéuticas y homologadas para ello. De la misma forma que habrá que tratar el trastorno psiquiátrico que dicha persona pueda presentar y que no tiene por qué tener su origen en los abusos sexuales de la infancia. Hay muchas otras causas. Todo este galimatías se lo debemos a la psiquiatría norteamericana de posguerra, sobre todo a Adolph Meyer y a esa peculiar visión que dejó de la esquizofrenia como enfermedad con una base genética, pero que solo se produce por reacciones psíquicas ante acontecimientos estresantes. Nunca el utilitarismo pragmático, ateórico y estúpido voló tan lejos. Hasta 2025, al menos.

