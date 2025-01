Una estrategia de futuro para Asturias

Hoy día 5 de enero, un Jovellanos nacido en el sigo XX cumpliría 81 años. En el discurso de su recepción anual hoy hablaría a sus invitados de los mensajes de fin de año de nuestras autoridades.

También nos diría que hay que llegar a una convivencia estable fundamentada en un equilibrio armónico sustentado en la ética. Ello le llevaría a mostrar su acuerdo con el mensaje de su Majestad el Rey don Felipe VI, que fue una llamada a sublimarnos todos por encima de nuestras ideologías en el bien y en el interés común.

En cuanto a las numerosa, prolijas y pequeñas medidas anunciadas en el del señor Presidente del Principado no se extendería, pues no son novedades ya que en nada modifican la andadura actual, por lo que solo le cabría comentar sobre el contenido de la nueva arquitectura institucional para volver en coherente y eficiente a nuestra administración autonómica, lo que sería inadecuado. O, alternativamente, expondría sus propias ideas acerca de cuál debería ser la nueva frontera de Asturias y cuál el camino para alcanzarla desde nuestra acción basada en el impulso y el optimismo, así como en el conocimiento y la racionalidad: tampoco lo haría, pues hoy es el momento de la glosa y no de los enunciados propios.

En cambio, ¿qué diría si glosara la entrevista de LA NUEVA ESPAÑA con el consejero del Principado más todopoderoso, don Ovidio Zapico? Transmitió don Ovidio su propuesta de un nuevo camino para Asturias, el cual supone un importante cambio de rumbo con respecto al actual. Y, lo que es más importante, manifestó una gran firmeza y seguridad en poder imponerlo al Gobierno del que forma parte. Hasta tal punto que, de su modo de hablar, podría deducirse que él es el determinante y el resto, sus compañeros de viaje: no decimos que ello sea así, pero si que eso se entiende.

Recomendamos su lectura completa, pero don Gaspar deduciría que el modelo económico y social propugnado para Asturias está claro en sus declaraciones. Sus medidas para alcanzarlo serían estas:

–Mantener como prioridad una fiscalidad progresiva, a lo que se compromete, por lo que seguirá trabajando en un modelo que beneficie a la mayoría social. Añade que en poco tiempo anunciará un acuerdo con el PSOE en este sentido. Reafirma su propuesta al decir que la vía fiscal asturiana llevará el sello de IU.

–Desarrollar una política de vivienda que erradique al sector privado del mercado para garantizar un derecho básico a los ciudadanos. Por eso afirma que la política de vivienda la hacen las administraciones y luego se llega a acuerdos con los agentes privados.

–Declarar una oposición total a la sanidad y la universidad privadas y en consecuencia luchar contra la implantación de las iniciativas en marcha.

–En la misma línea, exigir la exclusividad de los médicos para eliminar éste otro aspecto de la medicina privada.

–Desarrollar un pacto por el Medio Rural de carácter reformista.

–Dar un nuevo enfoque a los instrumentos de política industrial.

–Decir que se ha llegado al acuerdo (es de suponer que con el PSOE) de establecer una planificación energética indispensable para evitar el expolio de territorios o la depredación por parte de los sectores empresariales.

–Lanzar un aviso a las energéticas, a las que se dice que deben entender que la sociedad no es solo un espacio de extracción de beneficios, con la adenda de que ello es un logro de IU, pues sin ella no existiría este principio.

–Hacer una declaración programática que sintetiza todo lo anterior al decir que hay que plantar cara a los intereses privados con la fuerza de la que se disponga.

–Proclamar su voluntad de lucha para evitar gobiernos reaccionarios como los que vemos en otras comunidades autónomas.

–Manifestar asimismo la voluntad de que en los próximos meses realizará una evaluación interna que consolidará su posición y que ayudará a trasladar con más fuerza los objetivos marcados.

Su planteamiento es coherente, cerrado y expresado con claridad. A lo largo de él propugna con palabras nuevas un concepto muy antiguo ya puesto en práctica y con resultados evaluables: el del control público de las relaciones de producción. Como es natural, no se explayó en los detalles, pero es de suponer que tendrá un planteamiento para alcanzar su propósito en un momento desfavorable para implantar ese tipo de sociedad en un entorno de economía liberal como es el europeo, y en un ambiente, como el español, en el que el Gobierno, aunque más próximo a él, está condicionado por las líneas rojas que le pongan el PNV y Junts, que son partidos de derechas y que solo votarían a favor de medidas de este tipo en España a cambio de la independencia: y esto significaría la caída de don Pedro Sánchez en la España hipotéticamente demediada.

Por otra parte, una economía cuyo objetivo fuera igualar y congelar el paisaje para reconducirlo hacia un cierto pasado, no generará la riqueza suficiente para, después de repartido, producir una sociedad más próspera y también equilibrada. El aumento de intensidad en el actual paradigma asturiano acelerará nuestra distancia con respecto al resto de España que se refleja en todas las estadísticas desde que se inició la aplicación del modelo vigente. En consecuencia, será necesario el incremento de las limosnas que ya recibimos, lo que no es fácil de conseguir.

Por otra parte, como la igualación sin crear riqueza solo se puede hacer por abajo, ello implicará un aumento de la carga sobre los pobres para favorecer a los más pobres, así como una reducción de sus derechos adquiridos (la presión actual sobre los derechos sanitarios de los funcionarios cristalizados en Muface es un ejemplo) lo que conduciría a una sociedad más pobre aún. No sabemos si la gente lo soportaría en un territorio que, al pertenecer a la Unión Europea, está físicamente abierto y del que no puede impedirse a nadie salir. No nos extendemos en detalles, pero recordamos que los datos dicen que muchos de los más ricos ya tributan, y lo que es peor, viven fuera y se limitan a tener sus negocios o trabajos aquí, lo que lleva al círculo vicioso que acabamos de mencionar.

Como dijimos más arriba, suponemos que el señor consejero tendrá una línea nueva para resolver el problema, pues la del comunismo chino (totalitario y tiránico en cuanto a las libertades y derechos humanos) va en sentido contrario y los sistemas practicados tradicionalmente por los países comunistas para buscarse empresarios privados (generalmente extranjeros) fueron en casos (véase el petróleo de Venezuela) ventajosos para la nomenclatura dirigente pero no para el pueblo. No somos capaces de imaginarnos cómo lo hará, pero nos imaginamos que lo explicará en su momento.

En este, reiteramos, ha tenido la sinceridad de decirnos cuál es la Asturias que quiere crear. A todos nos corresponde aceptarla o rechazarla; informémonos y discernamos.

Nosotros discrepamos de esa meta y esos caminos, pues, como Jovellanos, desde el optimismo y la fe en el ser humano, creemos en una Asturias diferente, centrada en torno a sus tres palabras aun vigentes: "libertad, luces y auxilios". Como él, consideramos a la libertad el fundamento de todo y, desde ella, propugnamos la eliminación de los "estorbos", la superación de los "obstáculos" y la creación de los "auxilios" para alcanzar el progreso de Asturias.

Queremos que nuestra tierrina llegue a ser la California europea y no volver a ser la aislada Siberia española. n

Suscríbete para seguir leyendo