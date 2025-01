La mortalidad cardiovascular, a examen

Leo una entrevista a un eminente cardiólogo español en la que nos advierte de que la mortalidad cardiovascular está aumentando tras décadas de descenso. Efectivamente, tras una espectacular caída iniciada en los años finales de los 70, que supuso una reducción del 70%, a partir de 2019 la mortalidad oscila levemente alrededor de ese mínimo. La mortalidad cardiovascular comprende un conjunto de causas no todas dependientes del corazón que tienen factores de riesgo comunes, aunque su influencia varía según la enfermedad. Son bien conocidos: tabaco, hipertensión, hipercolesterolemia a expensas de la fracción LDL, obesidad, diabetes, sedentarismo. El estrés, por su influencia directa en el aparato cardiovascular, ha sido objeto de estudios. Hasta ahora solo se ha podido demostrar que, en el trabajo, aquellos que tienen poco control sobre una demanda laboral que puede desbordarlos, tienen el doble de riesgo de mortalidad por infarto; igualmente los que consideran que sus esfuerzos no reciben la adecuada recompensa o reconocimiento. Se especula sobre la contribución a la salud cardiovascular del descanso y sueño, sobre eso no hay suficientes pruebas.

La enfermedad coronaria, la que centra los esfuerzos de los cardiólogos, ha tenido una evolución algo diferente al conjunto de las muertes del aparato circulatorio. Solo empezó a descender al final del siglo XX y desde entonces se redujo en un 60%. Como la del conjunto de circulatorias, desde 2019 apenas varía. El espectacular éxito en el control de la enfermedad coronaria se debe, por un lado, al control de los factores de riesgo y por otro a la capacidad terapéutica. La letalidad del infarto que una vez fue del 50% y lo sigue siendo si el paciente no llega al hospital, está ahora está por debajo del 5% en los pacientes bien hospitalizados.

¿Qué puede estar pasando para que no se progrese en la lucha contra la enfermedad cardiovascular? La respuesta más fácil es que no se está avanzando en el control de los factores de riesgo. No es así respecto al consumo de tabaco, que disminuye incluso en jóvenes. No podemos decir lo mismo del control de la hipertensión y la dislipidemia: si bien hay muchas personas tratadas y cada vez son más eficaces los fármacos, no todos los que precisan medicación la reciben y los que la reciben la toman correctamente. Además, hay personas que no serían candidatas al tratamiento y lo hacen. El panorama es más oscuro en la evolución de la obesidad: se ha duplicado en los últimos 20 años; de seguir así, en 2035 uno de cada 3 adultos sería obeso. La buena noticia es que la obesidad infantil disminuye. Finalmente, en este repaso superficial de fin de año, el sedentarismo tiene dos caras opuestas: aumenta en el trabajo disminuye en el tiempo libre, mientras ya casi el 40% de los mayores de 16 años hacen ejercicio en tiempo libre.

El cardiólogo que nos advertía del aumento de la mortalidad cardiovascular nos decía que estaba en nuestras manos, en las de cada uno, romper esa tendencia. Es la responsabilidad del individuo, una visión norteamericana que contrasta con la europea, que pone el énfasis en la salud pública: estrategias que favorezcan la elecciones saludables y obstaculicen las perjudiciales. Naturalmente, como al final es el individuo el que toma la decisión de fumar, hacer ejercicio, comer desmesuradamente atiborrándose de grasas y azúcares… su responsabilidad es ineludible.

Durante muchos años, conocidos los factores de riesgo que en conjunto explican aproximadamente el 50% de la causa de la enfermedad, se centró el esfuerzo en su control y se pensaba que el sistema de atención solo contribuía con la detección y tratamiento de la hipertensión, dislipemia y diabetes. Pero a partir del año 2000, merced a los avances tecnológicos, se demostró que casi el 50% de la reducción de la mortalidad coronaria, y la cardiovascular en general, se atribuía a las intervenciones médicas. No cabe duda de que hay espacio para la mejora en ese aspecto: el sistema sanitario puede ofrecer mejor atención. De lo que no estoy muy seguro es de que sea recomendable, como así hace el cardiólogo, avanzar en la detección precoz de enfermedad aterosclerótica. La tecnología actual lo permite. Pero para implantar una estrategia como esta, de salud pública, hay que demostrar que la intervención en etapas tempranas mejora la mortalidad. Por ahora solo se recomienda detectar la hipertensión, la dislipemia y la hiperglucemia. Tres estrategias que han sido sometidas a pruebas en el siglo pasado para demostrar su eficacia y utilidad.

