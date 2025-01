De cuerpos y almas, en horario de máxima audiencia

La exhibición de la estampa del Sagrado Corazón de Jesús con la imagen de la vaca del Grand Prix en el programa de fin de año de TVE1 ha desatado la polémica entre los que justifican el acto enarbolando la libertad de expresión y los que consideran que la televisión pública ha insultado las creencias de los católicos. La cuestión requiere un somero análisis a la luz de elementales principios jurídicos y sobre todo, de los detalles.

Ningún derecho fundamental, como la libertad de expresión o la libertad religiosa, es ilimitado. El artículo 20 de la Constitución subraya que la libertad de expresión está limitada por los demás derechos fundamentales (la libertad religiosa entre ellos) aunque hace hincapié en los derechos al honor a la intimidad y a la propia imagen, así como la protección de la juventud y la infancia

La jurisprudencia (Tribunal Constitucional y Tribunal Europeo de Derechos Humanos) reitera que la libertad de expresión no solo ampara las opiniones favorables sino las críticas, aunque sean ácidas (emitidas con animus criticandi) y las burlas (entañan un animus jocandi). Pero, no ampara el derecho al insulto (expresión del animus injuriandi).

El Estado español es aconfesional o laico, esto es, en tanto que estado no profesa creencia alguna, es neutro ante lo religioso, y por tanto, no se debe pronunciarse ni a favor ni en contra de ninguna religión. Esto vale también para los medios de comunicación estatales como TVE, que desde la aconfesionalidad deben respetar y proteger la libertad religiosa de los ciudadanos, esto es, su derecho a profesar una religión o ser ateo. De hecho, el propio artículo 20 de la Carta Magna defiende un "derecho de acceso a los medios de comunicación estatales" de los grupos sociales y políticos significativos (por eso emiten programas religiosos los domingos o publicidad de partidos políticos durante periodos electorales). No es coherente, pues, que TVE abra la puerta del "derecho de acceso" a una confesión y se le burlen de ella en el programa de máxima audiencia de las navidades, unas fiestas con una clara connotación religiosa para muchos ciudadanos.

Sobre si la actitud de la cómica es un delito o no. Lo primero, corrigiendo a algunos, hay que subrayar que desde hace mucho tiempo no existe en España el delito de blasfemia, incompatible con un Estado aconfesional. El delito en el que se podría ubicar este supuesto podría ser el 524 del Código Penal que exige tres elementos:

1. Cometer escarnio, de palabra o por escrito contra dogmas religiosos, contra personas que profesen una religión por el hecho de profesarla o incluso contra personas que no profesen ninguna por el hecho de no profesarlas (por ejemplo ateos, agnósticos o indiferentes).

2. Que ese escarnio se profiera con publicidad.

3. Que exista intención de ofender los sentimientos religiosos de los miembros de una religión.

Los dos primeros elementos se cumplen: la burla de un icono religioso se produce con máxima publicidad en el momento de más audiencia del año. Aunque es el juez el que tiene que dirimir si concurre el tercer elemento de intencionalidad, es difícil probar que el propósito de la presentadora fuese directa y principalmente herir los sentimientos religiosos máxime cuando en el propio programa aseguró que lo hacía para reivindicar las bondades del Grand Prix. Posiblemente, lo que buscaba doña Lalachus (desconocida para los no asiduos de "La revuelta") era provocar para alcanzar una popularidad que no tenía antes de exhibir la estampa.

Sea o no delito, la gravedad de este gesto radica en que la animadora representaba en ese momento a la televisión estatal, que no sólo pagamos todos, sino que desde su esencia aconfesional debería ser respetuosa con todas las creencias religiosas.

Llama la atención que quien pocos segundos antes pidiera respeto para todos los cuerpos, gordos o esbeltos, no exhibiera ese mismo respeto hacia las creencias religiosas, propias o ajenas. ¿Acaso las cosas del alma no merecen consideración? La función de los humoristas, máxime desde un ente público, es hacer reír, pero deberían tener recursos para hacerlo sin zaherir, y sin estar permanentemente dispuestos a sacrificar cuerpo y alma al dios de la audiencia.

