Supongamos que dejamos de suponer cosas. Que mantenemos a raya los prejuicios. Que antes de sentenciar a alguien nos tomamos la molestia de informarnos sobre sus motivos y motivaciones, sobre sus dudas y sus deudas, sobre sus causas perdidas y sus casualidades encontradas. Supongamos que dejamos para otro día las censuras que te piden cita para hoy. Y que prestamos más atención a nuestros propios errores que a los ajenos. Supongamos que recurrimos a la imaginación para crear o recrear mundos donde nos sintamos a gusto y no para chapotear en teorías conspiranoicas o lodazales negacionistas. Supongamos que le decimos a alguien "tenemos que quedar un día para tomar un café" y, oh, maravilla, no lo dejas caer en saco roto y llamas a ese alguien y le dejas estupefacto porque en el 90 por ciento de los casos nadie cumple ese propósito. Supongamos que dejamos de marcarnos metas imposibles (¿cuántas veces puede un ser humano apuntarse a un gimnasio y abandonarlo a las pocas semanas?), de distinguir entre sueños y ambiciones, de seguir permitiendo el paso a gente que solo nos aporta cenizos y humo, de sumar minutos de la basura ante las pantallas,de perder el tiempo alimentando como si nos fuera la ira en ello todo tipo de odios, resentimientos, recores y mala uva hacia personas que ya deberían estar borradas de la memoria. Supongamos que nos apartamos del camino que trazan los políticos que ensucian la política, los inquisidores de la hoguera digital, los lamebulos, los profetas que riman con mofetas, los mesías con olor a pólvora y los traficantes de la fe domesticada. Supongamos, en fin, que norenunciamos a tirarnos de las orejas cuando metemos la pata, que no cerramos los ojos ante nuestras ingnorancias y que aceptamos sin rechistar el castigo que nos imponga nuestra conciencia si decidimos que tiene razón en sus reproches. Que no damos por imposible recuperar las prioridades que hace tiempo nos hicieron sentirnos más libres, antes de que las cadenas fueran ley de vida.

Ya lo sé, ya, es mucho suponer.

Suscríbete para seguir leyendo