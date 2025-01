Diálogo, por favor

El diálogo se define como una forma de comunicación, donde se intercambian opiniones entre dos o más personas, a las que se denomina interlocutores. Aunque el diálogo puede ser visual, escrito u oral, se prefiere esta última forma, donde, además, debe alternarse el uso de la palabra entre los participantes. Un sinónimo de dialogar es parlamentar, ya ven, aquello que debería hacerse en el Parlamento.

Uno de los "Diálogos" más célebres nos llegó a través de los escritos de Platón (427-347 a.C.), aunque se trata más de un monólogo, donde el filósofo ateniense nos narra diferentes acontecimientos, a la vez que aprovecha para exponer su forma de pensar. El diálogo es, a su vez, una forma socrática de aprendizaje, ya que el estilo mayéutico fue siempre de gran utilidad para la enseñanza. Desde la Grecia clásica, la comunicación en forma de diálogo ha formado parte de la escena teatral y de la literatura, donde ha adoptado modos y títulos de gran celebridad.

Estarán de acuerdo conmigo que la sociedad actual necesita de grandes dosis de conexión y de acuerdo. Asistimos a una mezcla de lo que se denomina "diálogo de besugos", sin que lleguen a buen puerto las iniciativas que la ciudadanía se merece. Donde más notamos la falta de interlocución es entre quienes nos gobiernan. Parece como si estuvieran empeñados en incumplir todas las normas conocidas para alcanzar coincidencias que beneficien a la población. No es tan complicado, recuerden que después de una breve apertura de conversación, debe seguirle una orientación general del problema, el desarrollo alternante de cada una de las opiniones y el intercambio de propuestas, para finalizar en una conclusión y una despedida amistosa. Aquellos que tuvimos ocasión de participar en innumerables asambleas estudiantiles, practicamos esta forma de comunicación en repetidas oportunidades, y en una situación mucho más complicada y arriesgada que la actual.

Existen numerosas formas de diálogo, ya sea en su versión oral o escrita. El diálogo puede clasificarse en literario o no literario, interno o externo, formal o informal, directo o indirecto y espontáneo o planificado, a la vez que en una mezcla de todos estos atributos. En cualquier forma que se adopte, el secreto del diálogo es saber escuchar, a la vez que pueda mantenerse con tranquilidad y lleguen a alcanzarse acuerdos. Podría resultar útil que antes de recoger el acta de diputado, se acreditara un curso presencial y práctico de capacidad dialógica, con lectura obligada del texto de Friedemann Schulz von Thun, "El arte de conversar", Ed. Herder, Barcelona, 1981.

La música no es ajena al diálogo. Juan Sebastián Bach (1685-1750), nos dejó una partitura donde esta interlocución llega a un umbral máximo de expresión y sensibilidad. Se trata del "Concierto para dos violines" en re menor BWV 1043, que el gran maestro del barroco compuso, junto a los famosos "Conciertos de Brandeburgo", entre 1717 y 1723, cuando era maestro de capilla en Köthen, estado de Sajonia-Anhalt, Alemania. Resulta especialmente atractivo escuchar el segundo movimiento, "largo ma non tanto". Consiste en un diálogo amoroso entre dos violines solistas, mientras la orquesta de cuerda se limita a seguir unos acordes de acompañamiento. Randa Haines, la directora de la galardonada película "Hijos de un dios menor", introdujo estas entrañables notas en un momento de máxima desesperación del protagonista (William Hurt), ante las dificultades de comunicación con su alumna sordomuda (Marlee Matlin).

Este concierto es de obligada interpretación por todos los violinistas del mundo y puede alcanzar instantes de una belleza inigualable. Los más famosos solistas disponen de grabaciones, realizadas muchas veces con un acompañante de su misma categoría, por lo que la recomendación resulta muy difícil. No obstante, me atrevo a sugerir la que ofrecieron Arnold Rosé (1863-1946) y su hija Alma María Rosé (1906-1944), y de la que se dispone una grabación efectuada el 29 de mayo de 1929. El segundo movimiento mencionado, puede recuperarse en: https://youtu.be/0WMPUcXsrqY?si=HJxtnENcfTorJz1g. La vida de este gran violinista, concertino de la Orquesta Filarmónica de Viena durante 50 años y artífice del famoso "Cuarteto Rosé", representa el trayecto desde lo más sublime a lo más trágico de la Europa de mitad del siglo pasado. Su hija Alma, a su vez una extraordinaria violinista, fue encerrada en el Campo de Auschwitz-Birkenau, donde pudo sobrevivir durante un tiempo gracias a la organización de una orquesta femenina, que amenizaba los actos festivos de sus guardianes. Finalmente falleció en el propio campo y no pudo reunirse con su padre, que murió en Londres al poco de terminar la guerra. Si prefieren una grabación moderna, con menos vibrato y con un estilo más ágil, un consejo, busquen dos intérpretes jóvenes, buenos pero no encumbrados, que se miren a la cara mientras los arcos se deslizan por las cuerdas del violín, en un diálogo sincero y total, ya que de esto se trata en este concierto. https://youtu.be/ILKJcsET-NM?si=qwQ9s6LSnVI4dhia. Mientras lo escuchan, piensen en aquel problema no resuelto y que mañana solucionarán después de hablarlo con tranquilidad.

Sí, acepto que algunas veces el diálogo puede resultar complicado y que los protagonistas se acerquen a un punto de ruptura. Para estas ocasiones, mi recomendación es clara, eviten la confrontación, respiren hondo, mantengan la boca cerrada y declaren transparente a su interlocutor. Quizás sea bueno recordar la frase atribuida a Aristóteles (384-322 a.C.): "Soy el dueño de mis silencios y el esclavo de mis palabras".

Suscríbete para seguir leyendo