Tertulia en la nube dorada

Como cada viernes, san Pedro pasó las llaves del Cielo a su cancerbero ayudante y se dirigió a la reunión en la nube divina. Enfiló la GranVía Celestial hasta el Palacio de La Trinidad y, como es habitual en él, entró sin llamar. La Paloma lo recriminó sin acritud, le recordó que entraba en la nube divina. Bueno, querida, no conoces a Perico y su fogosidad, le dijo el Padre a la Paloma, y anda, santín, dinos que nos traes este viernes. Día de la semana que emplea la Santísima Trinidad en cuestiones banales, incluso frívolas, para relajarse de los conflictos bélicos que los trae por la calle de la amargura y a los que no encuentran remedio. El santo sirvió el té de vapor verde a sus jefes, y les contó. Antes sacó una estampita, tamaño recordatorio de primera comunión, y se la pasó al Padre. Que la miró, remiró, y al cabo comenzó a reír con tanta gana que hasta el triangulito que sobrevuela su cabeza se ladeó, luego, se la pasó al Hijo, diciéndole, anda, chaval, saliste de lo más favorecido. Jesús la vio y una sonrisa iluminó su beatífico rostro, vaya bovino que me sacaron en la foto, dijo, y añadió, desde luego hicimos a los humanos a nuestra imagen y semejanza, gozan de excelente humor, ja, ja, ojalá les adornasen otras virtudes. La Paloma recogió con el pico la estampita y su mirada convergió en la vaquita del corazón de Jesús, después de un gesto indeciso torciendo el cuello, dio su veredicto, que vaya, que bueno, y alzó la vista hacia Jesús, miró de nuevo hacia la estampa y se dibujó en su espiritual carita una sonrisa piadosa, le aseguró a Jesús que era su vivo retrato. Rió la Santísima Trinidad a coro. San Pedro informó que una chica de lo más salado había mostrado a los telespectadores de TVE la estampita durante el transcurso de las doce campanadas y se había armado la de Dios es Cristo, nunca mejor dicho. El Padre suspiró, musitó entre dientes que a los hombres les vale cualquier tontería para enfrentarse. Y concluyó, ya va siendo hora de que en la iconografía que hace referencia a mi Hijo supriman lo del corazón rodeado de la corona de espinas, a fin de cuentas, el corazón es una víscera sin más, un motor que bombea la sangre por el cuerpo y gripa a la primera de cambio, ni siente ni padece, que cambien de órgano en las piadosas imágenes, por ejemplo, que lo sustituyan por el cerebro, más implicado en las facultades del alma, más activo en la concordia y el amor. Cuando muere mi Hijo en la cruz, afirmó el Padre, las espinas de la corona se espetaron en la corteza cerebral, distantes del corazón, por eso, Pedro, di a los de abajo, que tomen nota, y de paso, aunque no sirva de mucho, si es que nos aman como aseguran que nos aman, por el amor de Dios, que procuren la paz y el amor, y se dejen de tonterías.

La Trinidad os ordena paz y amor, sin descuidar el humor.

