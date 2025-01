El año del franquismo

Empieza 2025 que Sánchez y sus ideólogos han decretado que sea el año del recuerdo del franquismo y los estrategas de la cosa han programado innumerables actos de los queme temo acabaremos saturados, dicen sus críticos entre los que me encuentro que para desviar la atención de los problemas judiciales del entorno próximo del presidente, incluido "su" fiscal general, sus dificultades para gobernar, sus cesiones sin cuento a los que odian a España con ese viajecito a Waterloo y lo que vendrá después con tal de que haya presupuestos.

Festejar una muerte no es algo de lo que una esté deseosa, porque se malicia que se trata de una estratagema y entiende todo este montaje como una trampa para poder seguir llamando ultraderecha, fachosféricos o fascistas directamente a quienes no se apunten a la sesgada memoria democrática que se quiere imponer. El franquismo se estudia en los libros de historia y fue una época poco gozosa que hasta los muy mayores ven como lejanísima y superada, porque lo está. Y sorprende esa ansia viva de resucitar aquella etapa oscura, porque, aunque es cierto que hay que conocer los errores del pasado para no caer en ellos, no parece que en estos momentos corra España mucho riesgo de volver a aquella situación, aunque solo sea porque para que exista una dictadura tiene que haber un dictador. ¿Ven ustedes alguno cerca?

Una preferiría que el gobierno se dedicara a los problemas presentes, entre los cuales no solo están las sospechas de corrupción que se ciernen sobre él de un modo siniestro, sino cuestiones de gestión urgente, como la sanidad de los funcionarios, la inmigración, la violencia contra la mujer pues este año deja una cifra récord de fallecimientos por violencia vicaria, o, sin ir más lejos, los retrasos en los trenes y en las infraestructuras prometidas. Por no hablar del doloso retraso en las ayudas de la dana, que el otro día la ministra Robles anhelaba también, pero que está claro que llegar, no llegan. No le conviene al gobierno que se hable de estas cosas y por eso nos darán la turra con Franco. Otra vez.

