Estado de ansiedad general

Mi madre, que padecía de los nervios, tomaba muchas pastillas. Todas las que le recetaban y alguna de las que le recomendaban. Nunca supimos exactamente para qué, además de para ese padecimiento que definía como "de los nervios", pero las tomaba con una fe tan ciega que a la familia nos hacía sospechar que actuaban como un placebo. Era tan partidaria de medicarse que en cuanto alguien manifestaba alguna molestia, un pequeño dolor, una inquietud, inmediatamente saltaba Eloína solícita: "¿Quieres una pastilluca?". Como quien ofrece un caramelo a alguien que tose.

Siempre tuvo una salud delicada, lo que no le impidió llegar a los 92 años. Mujer achacosa, mujer añosa, según el dicho. "Me duele todo el cuerpo y la espalda", solía quejarse como si la espalda no fuera parte del cuerpo. No recuerdo haber notado en ella síntomas de enfermedades nerviosas médicamente certificadas salvo en una ocasión. La procesión debía de ir por dentro.

Mi padre la trajo a Madrid a ver si se animaba. Tendría cincuenta y pico años. No reaccionaba. Tenía la mirada perdida, inapetente, todo le daba igual, parecía un zombi. No se movía si mi padre o yo no la cogíamos del brazo y la guiábamos. Se dejaba llevar. Los médicos le habían diagnosticado una depresión, sin causa aparente. Me impresionó mucho verla así, hecha un trapo. Pasó meses en ese estado, hasta que un día, milagrosamente, salió de su ensimismamiento y volvió a ser la de siempre. Nunca supo explicar lo que le había pasado.

Viene esto a cuento de las preocupantes noticias sobre el excesivo consumo de psicofármacos por parte de los españoles. Varios estudios han dado la voz de alarma. Consumimos el triple de ansiolíticos y antidepresivos que hace dos décadas. Una de cada cinco personas de entre 15 y 63 años confiesa tomar algún tipo de hipnosedantes. En Asturias, estamos por encima de la media nacional, con un 10 por ciento de la población que asegura haber tomado algún ansiolítico en el último mes: es decir, unos 100.000 asturianos creen necesitar estos medicamentos para sentirse mejor.

Los expertos se han apresurado a buscar explicaciones a este teórico agravamiento de nuestra salud mental. Y, claro, lo más evidente, si repasamos las dos últimas décadas, es culpar de todos los males a la gran crisis económica de 2007 y, por supuesto, al trauma que nos ha provocado vivir la primera pandemia mundial en un siglo. Incluso hay quien lo achaca a la crispación política. No cabe duda de que los factores externos influyen, pero, en mi profana opinión, no tanto como pretendemos.

Se llega a culpar a nuestros médicos de cabecera de esta verdadera epidemia. Desbordados en su trabajo –más pacientes de los que pueden atender, cargados de burocracia…– acaban tirando por la calle de en medio. Se emplea menos tiempo en extender una receta que en intentar averiguar qué es lo que inquieta al paciente. Pero, si acaso, deberíamos responsabilizar a nuestro sistema sanitario, en el que apenas hay psiquiatras –tan solo 9,27 por cada 100.000 personas, frente a la media de entre 13 y 15 de los países vecinos– y en el que no hay un control eficaz de las recetas.

Dios me libre de restar importancia a la ansiedad o a la depresión. Quien haya sufrido un verdadero ataque de ansiedad o una depresión profunda sabe lo que es sufrir de verdad. El problema es la creciente tendencia a dar ese diagnóstico, que deberíamos preservar para asuntos graves, a simples molestias, contratiempos, ataques de melancolía y otros inconvenientes propios de la vida.

Parece evidente que nos hemos vuelto más blandos, que cada vez soportamos peor el dolor. La prueba es que, según otro estudio reciente, también nos sobremedicamos con analgésicos (paracetamol o ibuprofeno). La mitad de los españoles toma analgésicos al menos una vez al mes, y uno de cada cuatro al menos una vez a la semana. Lo malo de los medicamentos –aparte de los consabidos efectos secundarios– es que si los tomamos con tanta frecuencia, dejan de ser efectivos. Una pastilluca de cuando en cuando puede aliviarnos, pero una pastilluca todos los días puede hacer que el remedio sea peor que la enfermedad. Y si no, que se lo digan a los enfermos crónicos.

